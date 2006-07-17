اولين پارك ورزشي ويژه بانوان در كشور افتتاح مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" ، مديركل تربيت بدني استان تهران با اعلام اين خبر افزود: در نشست هايي كه با استاندار تهران و فرمانداران شهرستانها داشتيم ، آمادگي خود را براي ايجاد پاركهاي ورزشي ويژه بانوان اعلام كرديم و مقرر شد اين پارك ها با پيگيري مسوولان ذيربط و با همكاري شهرداري ها در اختيار ادارات تربيت بدني استان تهران قرارگيرد كه در اولين گام شهرستان اسلامشهر در اين راه پيشقدم شد.

مهندس تقي زاده گفت : پس از پارك فدك اسلامشهر كه به بانوان اختصاص مي يابد، درنظر است 11 پارك ورزشي ديگر نيز در سطح استان تهران ويژه بانوان طراحي شود كه پيگيري هاي آن از سوي اداره كل تربيت بدني در حال انجام است.