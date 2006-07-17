لابي گري گروههاي طرفدار هند در آمريكا براي تصويب قرارداد هسته اي واشنگتن و دهلي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديا ديلي،عوامل ارشد اجرايي در شركتهاي JPMorgan Chase، ژنرال الكتريك و شركت بوئينگ از جمله گروههايي هستند كه بر قانونگذاران آمريكايي لابي گري مي كنند تا قرارداد هسته اي هند و آمريكا را تصويب كنند.

اين در حالي است كه اخيرا كاندوليزا رايس اعلام كرد: دولت بوش به فشارهاي خود بر كنگره ادامه مي دهد تا قرارداد هسته اي غير نظامي با هند را طي ماه جاري تصويب كند.

رايس خاطر نشان كرد :همكاران وي سخت تلاش مي كنند تا مطمئن شوند، اين قرارداد، كه به هند كمك مي كند تا تاسيسات هسته اي خود را توسعه دهد، پيش از آنكه سناتورها و نمايندگان به تعطيلات تابستاني بروند، مورد تاييد قرار گيرد.

اعضاي كميته روابط بين المللي كنگره آمريكا در حالي كه به شدت درهفته هاي گذشته تحت فشار جرج بوش و نزديكان وي قرار داشتند، دراولين راي گيري خود درمورد قرارداد هسته اي واشنگتن و دهلي نو كه ناقض قوانين ان پي تي است، از اين قرارداد حمايت كردند كه اين حركت گامي به سوي تصويب اين قرارداد غير قانوني است.

طبق اين قرارداد غير قانوني، درمقابل اجازه به بازرسان براي بازديد از 14 راكتور هسته اي كه براي مصارف متعارف است، هند اجازه خواهد يافت 8 راكتور نظامي خود را خارج از ديد بازرسان توسعه دهد.