توجه به مباني ارزشي اسلام در تربيت ديني ضروري است

حجت الاسلام محمد حسن نبوي، معاون تبليغ و آموزشهاي كاربردي حوزه عليمه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه انسان موجودي تربيت پذير بوده و با داشتن اختيار و عقل و قدرت مي تواند خوب و بد را تشخيص دهد، اظهار داشت: اين انسان با راهنمايي پيامبران و اختياري كه خداوند بلند مرتبه به او عطا كرده است، مي تواند در جهت خوب يا بد گام بردارد، از اين رو عده اي به سوي تربيت غلط رفته و عده اي ديگر تربيت مثبت را دنبال مي كنند.

حجت الاسلام محمد حسن نبوي تصريح كرد: انسان تلاش كرده است تا به فراخور درك و درايت خود از مشخصه عقل و اختيار بهره برد و جهت مثبت يا منفي را برگزيند و از اين نعمت خداوندي به طرز مناسبي بهره برد.

وي در ادامه گفت: انسان مي تواند يكسري ويژگيها را داشته باشد و برترين راه را برگزيند، زيرا انساني كه به عنوان اشرف مخلوقات و گل سر سبد آفرينش است مي تواند اين شاخصه ها را تثبيت كند. انسانهايي كه مي خواهند در جهت مثبت گام بردارند به دنبال تربيتي مطابق با سيره و روش انبياء الهي هستند .

معاون تبليغ و آموزشهاي كاربردي حوزه عليمه قم با بيان اينكه در هر جامعه اي بايد ايده هاي ارزشي آن جامعه دنبال شود، افزود: در كشورهاي اسلامي بايد ايده هاي ارزشي دين مبين اسلام مورد توجه قرار گرفته و نيروهاي جامعه بر اساس ارزشهاي اين دين تربيت شوند.

وي با بيان اينكه اسلام دين جامعي است، تصريح كرد: دين اسلام در زمينه تربيت اسلامي آموزه ها و مباني بسياري دارد و براي تربيت كودكان اهميت خاصي قائل است . اين دين از انسانها مي خواهد كه كودكان را از ابتدا با برخي از ارزشها و شاخصه هاي ديني و ارزشي اسلام آشنا كنند.

حجت الاسلام محمد حسن نبوي با اشاره به بافت مسائل تربيتي در اجتماع و شخص گفت: اگر كسي در مسائل شخصي اصول اخلاقي و تربيتي را رعايت نكند، با توصيه و سفارش او را مجاب مي كنند اما در مسائل اجتماعي وضع به گونه اي ديگر است اگر كسي مباني و آموزه هاي ديني و تربيت اسلامي را رعايت نكند حدودي براي او وجود دارد كه بر اساس آن حد و مرزها مجازات مي شود.



وي در ادامه ياد آور شد: با گفتن و حرف زدن مسائل تربيتي انجام نمي گيرد، بلكه نياز به روندي آموزشي و تربيتي دارد تا مسائل هدايتي و آموزشي به شكل مطلوبي انجام شود، به طور مثال براي آموزش نماز شب تنها مي توان 15 دقيقه زمان صرف كرد ولي اگر بخواهيم جوانان را نماز شب خوان كنيم به زمان بيشتري نياز داريم تا او عادت كند هر شب قبل از نماز صبح نماز بخواند. از اين رو بين آموزش و تربيت فاصله بسياري وجود دارد.

معاون تبليغ و آموزشهاي كاربردي حوزه عليمه قم فضاسازي مناسب را به منظور ارائه شيوه هاي آموزشي بسيار مهم و ضروري عنوان كرد و اظهار داشت: الگوسازي، تشويق و لذت بردن از انجام اعمال نيك از اهميت بسياري برخوردار است . از سوي ديگر بايد ثواب و عقاب كارها و امور را براي ديگران توصف كرد تا آنها به سوي تربيت صحيح گام بردارند.

وي در ادامه انسجام و هماهنگي همه رسانه هاي گروهي چون روزنامه ها، مجلات، خبرگزاريها، راديو و تلويزيون را مهم توصيف كرد و ياد آور شد: رسانه هاي گروهي بايد منسجم با يكديگر و هماهنگ با هم بستري مناسب در بخش تربيت اسلامي ايجاد كنند تا به جاي اينكه دافع و خنثي كننده فعاليتهاي يكديگر باشند در راستاي هم و در يك چارچوب فعاليت كنند.