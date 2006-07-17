شهرك هاي چاپ و نشر در ايران جوابگوي نيازها نيست

هومن حسن پور در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : طرح ايجاد شهرك هاي چاپ و نشر، وارداتي است و مانند ديگر طرح هايي كه در آنها شرايط بومي ايران در نظر گرفته نمي شود به نتيجه نخواهد رسيد.

وي در ادامه گفت : مساله توزيع و پخش كتاب در ايران با كشورهاي اروپايي بسيار متفاوت است. در آنجا كتاب را با تريلي هاي بزرگ توزيع مي كنند در حالي كه شمارگان كتاب هم 130 هزار نسخه و بيشتر است . در ايران شرايطي كاملا متفاوت است و وقتي كه شمارگان كتاب از 1500 و 2000 نسخه فراتر نمي رود نمي توان انتظار داشت اين سيستم توزيع را به استخدام در آوريم.

مديرعامل پخش اتابك تصريح كرد : حجم فروش كتاب در ايران به نسبت ديگر نقاط جهان نيست و با اين ميزان از فروش نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه پخش هاي بزرگي هم بوجود آيد.

وي يادآورشد : نمي توان با آرمان هاي وارداتي گرهي از مشكل توزيع كتاب در ايران بگشاييم و اگر قرار است طرح براي افزايش بهره وري در توزيع ارائه شود بايد تمام اقتضائات مربوط به آن در ايران را در نظر بگيريم. پخش كتاب در ايران نمي تواند سوله اي دو هزار متري و كاميون براي توزيع كتاب اجاره كند.

هومن حسن پور در ادامه خاطرنشان كرد : مشكل ما در عرصه كتاب اين است كه براي عرضه كتاب گيشه نداريم و در مقطعي كه عداد ناشران افزايش يافت تعداد كتابفروشي ها به همان نسبت افزايش نيافت.

وي تصريح كرد : در ايران كتابفروشي جديد تاسيس نمي شود و بهترين راه حل براي رفع اين مشكل اين است كه تعداد كتابفروشي ها را افزايش دهيم.