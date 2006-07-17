رانندگان اتوبوس با قوانين اجتماعي آشنا مي شوند

به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر، سازمان اتوبوسراني شهرستان كرج به منظور پيشرفت پرسنل خود طرحي به نام "طرح آموزش" برگزار مي كند.

در اين طرح كارشناسان مسائل شهري ، كاركنان و رانندگان سازمان اتوبوسراني را با مسائلي از قبيل مقررات راهنمايي و رانندگي ، مسائل حقوقي ، بيمه،مقررات اداري و... آشنا مي كنند.

اجراي اين طرح باعث ارتقاي سطح كيفي رانندگي در سطح شهرستان خواهد شد و هم اكنون اين طرح در قالب كلاسهاي ويژه هر روز با حضور رانندگان برگزار مي شود .

در اين كلاسها مسائل بهداشتي نيز با حضور پزشكان مجرب به شركت كنندگان آموزش داده مي شود.