دانشگاه ها موجبات رشد و ارتقا دانش ورزش را فراهم آوردند / ورزش در دانشگاه ها به فعاليت بدني محدود نمي شود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" دكتر زاهدي وزير علوم، تحقيقات وفناوري صبح امروز در مراسم افتتاحيه اين المپياد با اظهار اينكه اميدوارم دانشگاه ها بتوانند موجبات رشد و ارتقا دانش ورزش را فراهم آورده و نسبت به افزايش شناخت ورزشي مردم و ايجاد انگيزه ورزشي در آنها احساس مسووليت نمايند گفت: ورزش مي تواند دانشگاه ها را به دل مردم ببرد. بنده از خداوند متعال مي خواهم به دانشجويان ورزشكار ما ، پهلواني و توفيق خدمات به اسلام و مسلمين و مبارزه با دشمنان اسلام بالاخص اسرائيل جهانخوار را عنايت فرمايد و به ملت غيور فلسطين و مردم سرفراز لبنان در راه دفاع از آرمانهاي اسلامي خويش و مقاوت در مقابل صهيونيزم جهاني توفيق عطا فرمايد.

وي بيان كرد: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امر به ورزش را امر به معروف مي داند وگفت: براي رشد و گسترش ورزش هاي همگاني بر پژوهش كاربردي در زمينه هاي ورزشي ، افزايش فضاهاي ورزشي روباز و سرپوشيده ، تقويت بودجه جاري آن از تمام دست اندركاران امر برگزاري اين همايش بزرگ ورزشي ، از تمام فرزندان ورزشكارم انتظار دارم كه قدرت ، ديانت و كرامت نفس تان را افزايش دهيد ، روح ارزش ها را دركالبد ورزش ها بدميد ، منش هاي پهلواني را بر منيت هاي قهرماني حاكم گردانيد.

دكترزاهدي تصريح كرد: اينجانب به رشد و گسترش ورزش هاي همگاني براي دختران دانشجو تاكيد دارم و آن را زمينه ساز ارتقا سطح ورزش هاي قهرماني مي دانم. آنها مادران آينده نظام اسلامي مان هستند چون قهرمانان فردا با قدرت مادران امروز از سكوهاي بين المللي بالا مي روند.