اختيار ايجاد دوره هاي تخصصي به هيأت هاي امنا واگذار شود / كماكان با ديوان محاسبات مشكل داريم

دكتر "عبدالحسين طاهري" - رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به قانون فعلي هيأت هاي امنا بيشترين اصلاحات و افزايش اختيارات بايد در حوزه اختيارات آموزشي هيأت هاي امنا مورد توجه قرار گيرد.

وي با بيان اين مطلب كه "كماكان با ديوان محاسبات مشكل داريم" گفت: بايد مشكلات في مابين دانشگاه ها و ديوان محاسبات شفاف تر شود و براي هر كدام از اين مشكلات تصميمي گرفته شود. اختيارات هيأت امناي دانشگاه ها بايد در حدي باشد كه مشكلات موجود في مابين دانشگاه ها منتفي شود.