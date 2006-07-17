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۲۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۲

عملكرد هيات امناي دانشگاه ها و افزايش اختيار - 9

اختيار ايجاد دوره هاي تخصصي به هيأت هاي امنا واگذار شود / كماكان با ديوان محاسبات مشكل داريم

اختيار ايجاد دوره هاي تخصصي به هيأت هاي امنا واگذار شود / كماكان با ديوان محاسبات مشكل داريم

خبرگزاري مهر - گروه حوزه و دانشگاه: رئيس تنها دانشگاه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي كشور گفت: شوراي گسترش به طور متمركز در خصوص راه اندازي رشته هاي جديد تحصيلات تكميلي تصميم گيري مي كند ولي اگر اين اختيار به هيأت هاي امنا واگذار شود به پويايي دانشگاه ها كمك مي شود.

دكتر "عبدالحسين طاهري" - رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به قانون فعلي هيأت هاي امنا بيشترين اصلاحات و افزايش اختيارات بايد در حوزه اختيارات آموزشي هيأت هاي امنا مورد توجه قرار گيرد.

وي با بيان اين مطلب كه "كماكان با ديوان محاسبات مشكل داريم" گفت: بايد مشكلات في مابين دانشگاه ها و ديوان محاسبات شفاف تر شود و براي هر كدام از اين مشكلات تصميمي گرفته شود. اختيارات هيأت امناي دانشگاه ها بايد در حدي باشد كه مشكلات موجود في مابين دانشگاه ها منتفي شود.

کد مطلب 354194

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