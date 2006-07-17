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۲۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۵۳

به بهانه مقابله با القاعده؛

آمريكا بر ادامه حضور نظامي در عراق تا سال 2016 تاكيد كرد

ارتش آمريكا كه از ارائه برنامه اي مشخص براي خروج نظاميان از عراق خودداري مي كند، اعلام كرد لازم است تا سال 2016 تعدادي از نظاميان آمريكا در عراق باقي بمانند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، فرماندهان ارتش آمريكا اعلام كردند : از آنجايي كه القاعده هر روز فعاليت هاي خود را در عراق توسعه مي دهد،لازم است كه تعدادي از نظاميان آمريكايي تا سال 2016 براي كمكه به نيروهاي عراقي در اين منطقه باقي بمانند.

 

واشنگتن تايمز همچنين خبر داد: فرماندهان ارشد ارتش آمريكا در جلسه اي كه پشت درهاي بسته برگزار كردند، به اين نتيجه رسيدند كه نيروهاي عراقي به زودي نمي توانند توانايي تامين امنيت كامل براي كشور خود را به دست آورند.

 

ژنرال ديويد جانسون در حالي كه تلاش مي كرد، ناكارآمدي بوش و خلف وعده هاي وي را ناديده بگيرد، اعلام كرد: ما طرح هاي جديدي براي عراق داريم و مي خواهيم وضعيت امنيتي مردم اين كشور را بهبود بخشيم.

 

در حالي كه مقامهاي آمريكايي تاكنون در اين زمينه خبرهاي بسيار متفاوتي منتشر كرده اند، به نظر مي رسد دولت بوش در نظر دارد تا زماني كه امكان پذير است در عراق باقي مانده و به برداشت منافع خود بپردازد.

کد مطلب 354200

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