مسئول برگزاري جلسات نمايشنامه خواني خانه هنرمندان در گفتگو با خبرنگار "مهر" با بيان اين خبر گفت: "به دليل ايام عزاداري و آماده نبودن برخي گروهها، اين جلسات در هفته هاي گذشته برگزار نشد و اميدوارم جلسات نمايشنامه خواني از نيمه مردادماه به شكل منظم ادامه پيدا كند."

توفان مهرداديان در ادامه افزود: "قرار بود سه نمايشنامه كوتاه از دوران قاجار به كارگرداني سيدمهرداد ضيايي در آخرين جلسات روخواني شود كه روخواني اين نمايشنامه ها سه بار به تعويق افتاده، اما با شروع جلسات نمايشنامه خواني اين گروه احتمالا اولين گروهي خواهند بود كه به روخواني نمايشنامه اي از قاجار مي پردازند."

روخواني نمايشنامه هاي دوران قاجار از زمستان سال گذشته در خانه هنرمندان آغاز شد و اين جلسات هر 15 روز يكبار روزهاي پنج شنبه و شنبه برگزار مي شد كه كارگرداناني چون بنفشه توانايي، حسين كياني و ... نمايشنامه هاي قاجاري را در اين جلسات روخواني كردند. شش نمايشنامه ديگر از اين جلسات باقي مانده كه از نيمه مردادماه يك هفته در ميان روخواني مي شوند.

نسيم ادبي از جمله كارگرداناني است كه پس از ضيايي به روخواني نمايشنامه اي از دوران قاجار خواهد پرداخت.