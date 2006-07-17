شرايط معافيت 80 درصدي جرايم مالياتي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل سازمان امور مالياتي كشور ، با توجه به بروز پاره اي ابهامات در اجراي تبصره يك ماده 190 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380 ، علي اكبر عرب مازار رئيس كل سازمان امورمالياتي كشور ، بخشنامه اي را به ادارت كل امور مالياتي سراسر كشورابلاغ كرد.

بر اساس مفاد اين بخشنامه ، موديان مالياتي كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا تراز نامه و حساب سود و زيان عمل نمايند، در صورتي كه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره كل امور مالياتي توافق نموده و نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعي اقدام نمايند، از 80 درصد جرايم مقرر در قانون معاف خواهند بود.

همچنين در صورتي كه موديان مالياتي به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهار نامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان عمل نمايند و برگ تشخيص ماليات را قبول يا با اداره كل امور مالياتي توافق نموده، اما نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي شده اقدام ننمايند، در صورتيكه حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت آن اقدام نمايند، از 40 درصد جرايم مقرر در قانون معاف خواهند بود.

اين گزارش مي افزايد: روساي امور مالياتي موظفند، پس از انجام توافق با موديان مالياتي ، بلافاصله حسب مورد درخواست ترتيب پرداخت ماليات را از مودي اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهيه قبوض مالياتي به طور همزمان اقدام نمايند تا امكان برخورداري از تسهيلات فوق براي موديان فراهم گردد.