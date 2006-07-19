خريد و فروش زباله در منطقه مسكوني !

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، از جمله اين تخلفات مي توان به تخليه زباله هاي خودروسازي كارخانه هاي واقع در جاده مخصوص و قديم كرج اشاره كرد كه به رغم اطلاع مسئولان در منطقه اي مسكوني تخليه مي شود.

هم اكنون انباشت زباله هاي كارخانه هاي خودروسازي واقع در جاده قديم كرج درنزديكي منطقه اي مسكوني در شهرستان شهريارزندگي عادي مردم منطقه را مختل كرده و كشاورزي آنان را به نابودي كشانده است.اين منطقه واقع در شهر باغستان از توابع شهرستان شهريار به دليل انباشت زباله هاي صنعتي كارخانجات خودرو سازي در انتهاي خيابان شهيد چمران ، وضعيت بحراني پيدا كرده است.

به دنبال گرم شدن هوا در فصل تابستان ، لجن هاي صنعتي انباشته شده در منطقه بوي تعفن آزار دهنده اي ايجاد كرده و شرايط زيست محيطي منطقه را برهم زده است.

بررسي ها نشان داده است كه همه روزه 40 دستگاه كاميون از اين كارخانجات ، زباله هاي صنعتي را در كنار مناطق مسكوني و كشاورزي تخليه مي كند و مهاجران افغاني در بدترين شرايط ممكن بخشي از اين زباله ها را مورد بازيافت قرار مي دهند.

نكته تاسف آورتر اينكه اتباع افغاني اماكن تخليه زباله را از صاحبان آن كرايه كرده و به صورت خانواگي با زن و فرزندان خود در آن مشغول تفكيك زباله هستند.

به رغم آنكه بر اساس قانون ، زباله هاي تهران بايد در منطقه كهريزك دفن شود و انتقال آنها به خارج از تهران غير قانوني است ، پيمانكاران بخش خصوصي اين زباله ها را ازكارخانجات ياد شده خريداري مي كنند و در فضايي كه تنها يك ديوار خشتي دور آن كشيده شده ، تخليه مي نمايند.

به گزارش مهر ، خريد و فروش زباله غيرقانوني است و به طور معمول واحدهاي صنعتي براي خارج كردن زباله هاي خود بايد مبلغي به پيمانكاربپردازند كه هم اكنون اين قضيه برعكس شده و پيمانكاران درقبال تحويل هركاميون زباله مبالغي نيز دريافت مي كنند.

هر كاميون زباله بر اساس ارزش زباله هاي يك كارخانه بين 100 تا 500 هزار ريال از پيمانكاران بخش خصوصي كارخانه هاي صنعتي خريداري مي شود و سپس همان زباله به قيمت بيش از يك ميليون ريال به افغاني ها فروخته مي شود.

بنا بر آمار محاسبه شده ، بر اساس تعداد و تناژ كاميون ها ، ماهيانه حدود 2 هزار تن زباله در سعيد آباد شهريار در كنار چشم مسئولان سازمان محيط زيست و شهرداري تخليه مي شود و باز آنچه كه به نظر مي رسد از چشم مسئولان اداره كار دور نمانده باشد، حضور گسترده مهاجران افغاني و فعاليت چند ساله آنان در اين منطقه است.

ع . تيموريان يكي از كشاورزان ساكن در منطقه به خبرنگار مهر گفت: اعتراض خود را بارها به گوش مسئولان رسانده ايم و مكاتبات متعددي با فرمانداري و محيط زيست داشته ايم اما با وجود تاكيد هر دو نهاد نسبت به پيگيري تخلف ، همچنان كسي به اين تخلفات رسيدگي نكرده است.

وي تصريح كرد: عده اي از كشاورزان منطقه را تهديد كرده اند كه در صورت پيگيري مسئله ، مزارع آنان به آتش كشيده خواهد شد وجان آنان درمعرض خطر قرار گرفته است.وي به نمايندگي از ساكنان منطقه ، اظهار داشت: هم اكنون كشاورزي چند روستا به دليل سودجويي هاي دو پيمانكار فرصت طلب و بي توجهي برخي مسئولان تعطيل شده است و هر روز نيز بر ميزان زباله ها افزوده مي شود.

وي خاطر نشان كرد: گندم هاي كشت شده در سال جاري به وسيله سگ هاي ولگرد كه حضور آنها ناشي از انباشت زباله در منطقه است به شدت آسيب ديده و كشت ذرت و سيفي جات نيز به دليل غير بهداشتي بودن تعطيل شده است.

حاج محمد يكي از افاغنه مقيم ايران كه به همراه خانواده اش به تفكيك زباله در منطقه مشغول است ، گفت: روزانه چند كاميون زباله در اينجا تخليه و بعد از تفكيك به محل ديگري منتقل مي شود.

رئيس اداره محيط زيست شهرستان شهريار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با توجه به وسعت زياد منطقه ، امكان چنين تخلفاتي وجود دارد.

علي شكوري افزود: رسيدگي به اين موضوع منوط به شكايت اهالي و ساكنان منطقه است و در صورت شكايت ساكنان به محيط زيست ، موضوع از طريق مراجع قضائي پيگيري خواهد شد.وي در خصوص حضور بازرسان محيط زيست در منطقه ، اظهار داشت: يك مورد شكايت ازتخليه زباله در منطقه سعيد آباد گزارش شده است كه كارشناسان سازمان موضوع را بررسي و براي تخليه محل اخطار 10 روزه داده شد.

به گزارش مهر ، اهالي محل به خصوص كشاورزان شكايات متعددي در اين خصوص تسليم محيط زيست و فرمانداري شهريار كرده اند كه اولين مورد آن در تاريخ 11 ارديبهشت بود اما تاكنون اقدامي در خصوص اين منطقه صورت نگرفته است.

حشمت آذين ، مسئول خدمات شهري باغستان شهريار در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: ما آمادگي انجام وظيفه خود را به بهترين نحو ممكن داريم و به همين جهت هم اكنون اين زباله ها در منطقه نيست و جمع آوري شده است.وي تصريح كرد: برخي خبرنگاران اقدام به تهيه تصاوير جعلي از انباشت زباله كرده و آنها را به اسم سعيد آباد شهريار منتشر كرده اند ، در حالي كه اين تصاوير مونتاژ شده است.

آذين افزود: اين آمادگي در شهريار وجود دارد كه خبرنگاران را پس از برگزاري نشست مطبوعاتي به محل فوق برده و خالي بودن آنجا از زباله را اثبات نماييم.

اظهارات اين مقام مسئول درحالي عنوان مي شود كه آخرين عكسبرداري ازمنطقه كه توسط خبرنگارمهرصورت گرفته ،نمايانگر باقي بودن مشكل در ابعاد بسيار وسيع تر از گذشته است.

همچنين ساكنان منطقه در تماس هاي مكرر با دفتر خبرگزاري مهر در كرج ، عنوان كرده اند كه اين مسئله نه تنها حل نشده ، بلكه پس از آگاهي رسانه ها و خبرنگاران از مسئله ، اغلب كشاورزان و ساكنان منطقه تهديد شده اند.

رئيس اداره كار و امور اجتماعي شهريار نيز از فعاليت مهاجران افغان در اين ابعاد به صورت خانوادگي اظهار بي اطلاعي كرد و گفت : در صورت تاييد مطلب از سوي كارشناسان و بازرسان اداره كار ، با متخلفان برخورد خواهد شد.خرقاني افزود: تاكنون گزارشي در اين خصوص دريافت نشده است.

به گزارش مهر، به رغم مكاتبات مكررخبرنگاران و اهالي با مسئولان شهريار، اين مسئله همچنان ادامه دارد و به سمت معضلي تنش زا حركت مي كند.

بحران آلودگي زمين هاي كشاورزي منطقه ، آلودگي آب آشاميدني و عوارض زيست محيطي براي ساكنان ، هر روز افزايش مي يابد بي آنكه مسئولان امراقدامي دراين خصوص صورت دهند. حتي مسئول اقلام مازاد يكي ازشركت هاي خودرو سازي همچنان با پيمانكاران خاطي همكاري مي كند و اجازه مي دهد آنها از اين محل درآمدهاي ميلياردي به جيب بزنند.