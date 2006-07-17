كتاب "نويد استدلال بر اساس متون مقدس" منتشر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، يك گروه از علماي مسلمان، مسيحي و يهودي به واسطه ارائه مقالات خود در اين اثر مخاطب را به درك متون معنوي و استدلال قانون مند دعوت مي كنند.

اين اثر پرسشهايي از ماهيت متون مقدس و وحي گرفته تا رابطه فلسفه هايي چون ايده آليسم، پراگماتيسم و پديدارشناسي را مورد بررسي قرار داده، نگاهي سازنده به مدرنيته داشته و علاوه بر بررسي ژرف متون مقدس فلسفه ها و روش شناختي هاي مدرن اين متون را مورد انتقاد قرار داده است.

كتاب " نويد استدلال" نشان مي دهد كه چگونه مؤمنان مسلمان، مسيحي و يهودي مي توانند همراه يكديگر بدون آنكه هويت ديني خود را از دست بدهند و به هويت ديني ديگران احترام گذاشته، مطالعه، كار و استدلال كنند.

حكمت بين اديان: استدلال بر اساس متون مقدس ميان مسلمانان، مسيحيان و يهوديان نوشته ديويد اف فورد؛ كتاب استدلال بر اساس متون مقدس نوشته استيون كپنس؛ استدلال ژرف نوشته نيكولاس آدامز؛ معنا شناسي الهي: برخي از رويكردهاي نقدي – ادبي به استدلال بر اساس متون مقدس نوشته بن كواش؛ پديدار شناسي متون مقدس : الگوهاي پذيرش و كشفي فراتر از استدلال نوشته گوين دي فلود؛ نويد استدلال بر اساس متون مقدس نوشته دنيل دبليو هاردي برخي عناوين مقالات ارائه شده از سوي علماي سه دين ابراهيمي در اين كتاب است.

