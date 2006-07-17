تاسيس شركت مشترك گردشگري ايران و مالزي

به گزارش خبرگزاري مهر ، اسفنديار رحيم مشائي در ديدار با وزير جهانگردي مالزي ، گفت: ايجاد پروازهاي مشترك ، اطلاع رساني و تبليغات براي معرفي دو كشور ، پيگيري و مسائل مربوط به گردشگري از ديگر اهداف تشكيل شركت مشترك گردشگري است.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري افزود: همكاري بين دو كشورايران و مالزي سابقه ديرينه دارد و اميدواريم با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هاي بسياري كه وجود دارد، اين همكاري ها گسترش يابد.

وي ادامه داد: در شرايط كنوني جهان نياز به گسترش همكاري ها و ارتباطات نزديكتر وجود دارد و هركشور بايد بر مسائل بين المللي خود تمركز داشته باشد.

مشائي با بيان اينكه نزديكي و ارتباط مردم دو كشور مي تواند زمينه همكاري بيشتر دولت ها را فراهم آورد، تصريح كرد: گردشگري يكي از مهمترين راههايي است كه مي توان در اين راستا از آن بهره برد.

وي در ادامه با اشاره به اينكه همكاري هاي فرهنگي بيشتر از ساير بخش ها اثر گذار خواهد بود، خاطرنشان كرد: طي سال هاي اخير در جمهوري اسلامي ايران توجه بسياري به مسئله گردشگري شده است.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به اينكه مالزي در زمينه گردشگري براي ما از اولويت خاصي برخوردار است ، افزود: در سال 1381، تفاهمنامه اي ميان دو كشور امضا شده كه تا امروز شاهد عملي شدن مفاد آن نبوده ايم و امروز فرصت خوبي براي اجرايي كردن اين تفاهمات است.

در ادامه اين مراسم ، وزير جهانگري مالزي گفت: در سال گذشته آمار گردشگراني كه به مالزي سفر كردند 5/17 ميليون نفر بود كه در سال 2007 در نظر داريم اين ميزان به 20 ميليون گردشگر افزايش يابد.

عدنان داتوك تنكو منصور با بيان اينكه سال 2007 جنش پنجاهمين سال استقلال مالزي برگزار خواهد شد ، تصريح كرد: از مردم ايران دعوت مي كنيم كه طي اين سال به كشور ما سفر كنند.

وي در ادامه به آمار گردشگران ايراني مالزي در سال 2005 اشاره كرد و گفت: در سال 2005، بيش از 12 هزار نفر ايراني به مالزي سفر كردند.

وزير جهانگردي مالزي با اشاره به اهداف اين سفر خاطرنشان كرد: يكي از برنامه هاي ما توسعه روابط بين دو كشور در زمينه امكان ترانزيت حجاج در ايران است كه گردشگران براي سفر عمره چند روزي را در ايران بمانند و از جاذبه هاي گردشگري اين كشور استفاده كنند و همچنين گردشگران ايراني كه به سنگاپور و اندونزي مي روند چند روزي در مالزي اقامت داشته باشند.

وي در ادامه افزود: مالزي به واسطه بسترهاي فرهنگي مشترك بين دو كشور مي تواند مكاني مناسب براي گردشگران ايراني باشد.

عدنان منظور با اشاره به اينكه شركت هواپيمايي ايران اير مي تواند زمينه تبادل گردشگر بين دو كشور را فراهم آورد، گفت: در حال حاضر هوپيمايي ماهان به بانكوك پرواز دارد كه با توسعه روابط بين خطوط هوايي مي توان پروازي به كوالالامپور را نيز برقرار كرد.

وزير جهانگردي مالزي با تاكيد بر اينكه در مالزي به گردشگران ويزاي سه ماهه داده مي شود، اظهار داشت: مايل هستيم كه با گسترش همكاري با بخش خصوصي، مالزي به عنوان مقصد گردشگري ايرانيان مطرح شود.

در ادامه اين نشست معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خاطرنشان كرد: براي گسترش روابط بايد خطوط پروازي بين دو كشور را افزايش داد و براي ايجاد ارتباط نزديك بين دو دولت بايد گردشگري ميان دو ملت گسترش يابد.

رحيم مشايي در ادامه به جاذبه هاي گردشگري ايران براي جذب گردشگران مالزيايي اشاره كرد و گفت: در زمينه گردشگري ظرفيت هاي بالايي داريم و آماده ايم تا از سرمايه گذاري در اين صنعت بهره ببريم.

وزير جهانگردي مالزي در پايان اين ديدار از معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي سفر به مالزي دعوت به عمل آورد.