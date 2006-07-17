نگاه جشنواره فيلم و عكس دانشجويي رقابت صرف نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، پنجمين جشنواره بين‌المللي فيلم و عكس دانشجويي پس از چهار سال وقفه از 12 تا 16 آذرماه سال جاري در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي‌شود.

در جلسه مطبوعاتي اين جشنواره كه صبح امروز در ساختمان مركزي وزارت علوم برگزار شد، منصوري دبير جشنواره درباره برگزاري و برنامه هاي اين دوره گفت: "جشنواره فيلم و عكس دانشجويي براي آخرين بار در خردادماه سال 1381 برگزار شد و امسال بعد از چهار سال وقفه به صورت بين المللي در دانشگاه شريف تهران برگزار مي‌شود."

وي ادامه داد: "جشنواره فيلم و عكس دانشجويي به دليل اينكه دبيرخانه دائمي ندارد هر سال در يكي از دانشگاههاي تهران برگزار مي شود و امسال دانشگاه شريف ميزبان است. جشنواره در سه بخش مسابقه، ويژه و جنبي برگزار خواهد شد. در بخش مسابقه فيلم هاي مستند، داستاني، انيميشن، عكس پرتره، طبيعت، نگاه نو و مستند و در بخش ويژه مسابقه فيلمنامه نويسي با موضوع پيامبر اعظم (ص) برگزار مي شود. البته در اين بخش علاقمندان غيردانشجو هم مي توانند شركت كنند."

در ادامه اين نشست، مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم درباره نگاه فرهنگي جشنواره فيلم و عكس دانشجويي گفت: "نگاه اداره كل فرهنگي به جشنواره هاي دانشجويي تفاوت كرده و ارتقا آموزشي مد نظر قرار گرفته است. در اين جشنواره سعي شده نگاه رقابتي حرف اول را نزند و دانشجو از طريق اين جشنواره احساس كند به آموخته هايش اضافه شده كه در اين راستا حمايت از ارگان هاي فيلم و عكس دانشجويي اضافه شده است."

محسن اسلامي افزود: "در برگزاري كارگاههاي آموزشي در كنار اين جشنواره ما از كساني استفاده كرديم كه موضوعات جديدي براي ارائه داشته باشند و حتي از كشورهايي كه حرفي براي گفتن در زمينه عكس و فيلم ندارند يا سينماي آنها در سطح ايران نيست دعوت نكرده و بيشتر از كساني استفاده كرده ايم كه از نظر سينما و عكس غني هستند. جشنواره فيلم و عكس دانشجويي نيازمند حمايت جدي از طرف رسانه هاست و اين رسانه ها هستند كه مي توانند در برگزاري جشنواره به ما كمك شاياني كنند."

اسلامي درباره برنامه هاي آينده اداره امور فرهنگي گفت: "ما در حوزه جشنواره ها غير از اين جشنواره كه آذرماه برگزار مي‌شود، جشنواره ديگري نيز با عنوان جشنواره تجسمي داريم كه هنوز اقدام نهايي آن صورت نگرفته و جشنواره ديگر جشنواره قرآني است كه سال جاري در داشگاه الزهرا برگزار مي شود."

اسلامي در ادامه افزود: "جهان اسلام نيازمند يك همگرايي هنري است و در اينگونه جشنواره ها موضوعاتي مانند پيامبر اسلام مي تواند جهان و جهانيان را درگير كند. البته ما براي اينكه اين دانشجويان بعد از پايان جشنواره رها نشوند اين عزيزان را به نهادهاي مرتبط هدايت يا به اردوهاي خارج كشور اعزام مي كنيم. سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و شبكه چهار سيما از جمله نهادهاي دولتي هستند كه ما را در رسيدن به اهدافمان ياري مي كنند."

بخش بين المللي جشنواره فيلم و عكس دانشجويي در سه بخش مسابقه، خارج از مسابقه و ويژه برگزار مي شود. در بخش مسابقه آثار انيميشن و مستند حدود 50 فيلم مورد ارزيابي قرار مي گيرند. در بخش خارج از مسابقه فيلم هاي داستاني و معناگرا قرار دارند كه بخشي از آن به نمايش آثار برگزيده جشنواره هاي دنيا اختصاص دارد و در بخش پژوهشي جشنواره نيز پنج كارگاه با رايزني چند كشور از جمله فرانسه برگزار خواهد شد. بزرگداشت يك هنرمند جهاني نيز در برنامه بخش بين المللي قرار دارد.

به گفته دبير جشنواره فيلم و عكس دانشجويي، اين جشنواره بر پژوهشي بودن استوار است و در همين راستا خود دانشجويان يك اثر تاليفي در انتهاي جشنواره در اختيار علاقمندان قرار مي دهند. آثار جشنواره نيز علاوه بر دانشگاه شريف در چند دانشگاه تهران و شهرستان ها به نمايش درمي آيند. مهلت ارسال آثار نيز براي دانشجويان تا اول آبان 85 است.