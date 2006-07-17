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۲۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۴۵

سرمربي تيم تكواندو نوجوانان سايپا در گفتگو با " مهر" :

تكواندو با اين پشتوانه دچار خلاء نخواهد شد/ ديگر تيم زنگ تفريح نداريم

تكواندو با اين پشتوانه دچار خلاء نخواهد شد/ ديگر تيم زنگ تفريح نداريم

تيم هاي نونهالان و نوجوانان سايپا گام اول را در رقابت هاي ليگ باشگاههاي كشور محكم برداشته و براي تكرار عنوان قهرماني گام بلندي را برداشتند.

پرويز زماني سرمربي اين تيم در گفتگو با خبرنگار" مهر" پيرامون بازيهاي هفته اول گفت: مسابقات خوبي انجام شد خوشبختانه استقبال تيم ها از ليگ هاي رده هاي پايه خيلي خوب است كه اين نشان مي دهد تكواندو در تمام نقاط ايران فعال است. مربيان اين رشته تلاش مي كنند تا تكواندوكاران شايسته را تربيت و راهي ليگ كنند. بدون شك تكواندو با اين پشتوانه دچار خلاء نخواهد شد.

وي با اشاره به برگزاري خوب اين رقابت ها افزود: 4 سازمان ليگ تلاش بالايي براي سازماندهي و برگزاري منظم مسابقات مي نمايد اما در كنار آن بايد به داوريها بيشتر توجه نمود. متاسفانه در هفته اول اشتباهات فاحشي را شاهد بوديم. ناظران بازي هم برخي كار خود را خوب انجام مي دهند و از بروز ايرادات جلوگيري مي كنند ولي برخي ها بي تفاوت هستند و از كنار اشتباهات به سادگي مي گذارند.

زماني در رابطه با تيم هاي حاضر در اين رقابتها گفت: همانطور كه گفتم تكواندو پيشرفت كرده، ديگر تيم زنگ تفريح نداريم. همين تيم ايلام، يك تيم خوب و سر حال است كه يكي دو اردونشين تيم ملي را در خود جاي داده است. به هر حال در اين دوره شاهد رقابتهاي جذابتري خواهيم بود.

سرمربي سايپا در مورد تيم خود گفت: سايپا يك تيم سازنده است. ما در رده هاي سني پائين كار كرده و تيم بزرگسالان را تغذيه مي كنيم. ما به دنبال ملي پوش نيستيم. از حاصل كار مربيان خود براي كسب عناوين قهرماني استفاده مي كنيم. اين ليگ آينده سازان است پس تيم ها بايد براي تكواندو ايران سازنده باشند.

کد مطلب 354255

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