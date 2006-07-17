به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين اثر بر اساس يكي از موفق ترين نمايش هاي برادوي ساخته مي شود و مضموني كمدي دارد. نمايش مذكور بر اساس نمايشنامه جان والترز در سال 1988 اجرا شد و به محبوبيت بسياري دست يافت.



اگر فايفر موافقت خود را براي حضور در اين اثر اعلام كند، در نقش ولما ون تاسل حاضر مي شود. اين هنرپيشه در گذشته تجربه بازي در فيلم هاي موزيكال را داشته كه از آن جمله مي توان به "گريس 2" و "پسران نانواي حيرت انگيز" اشاره كرد. جان تراولتا، ادنا ترنبلاد، كوئين لطيفه و امانادا باينس بازيگراني هستند كه حضورشان در اين اثر قطعي شده است. فيلمنامه اين اثر كاري از لزلي ديكسن است.



"اسپري مو" ادام شنكمن را در مقام كارگردان دارد. فيلمبرداري اين اثر از پائيز آغاز مي شود و فيلم به احتمال بسيار روز 21 دسامبر 2007 به نمايش عمومي درمي آيد.