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۲۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۰۰

با محكوم كردن شديد جنايات اشغالگران صهيونيست برگزار شد؛

تظاهرات ميليوني مردم سوريه در حمايت از مقاومت لبنان و فلسطين

تظاهرات ميليوني مردم سوريه در حمايت از مقاومت لبنان و فلسطين

ميليون ها نفر از مردم سراسر سوريه با برپايي تظاهرات هاي گسترده در شهرها و مناطق مختلف اين كشور ضمن ابراز همبستگي با ملت لبنان و فلسطين در برابر جنايات صهيونيستها، بر حمايت خود از مقاومت بر ضد اشغالگري تاكيد كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي سوريه "سانا"، همه استان هاي سوريه شاهد تظاهرات و راهپيمايي هاي اعتراض آميز بر ضد تجاوزات صهونيست ها و  حمايت از مقاومت لبنان و فلسطين در برابر حملات ددمنشانه همه جانبه رژيم اشغالگر قدس به لبنان و كشتار مردم به ويژه زنان و كودكان و سالخوردگان فلسطيني بود.

برپايه اين گزارش؛ دراين تظاهرات و راهپيمايي ها، سازمان هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نهادهاي مردمي و دانش آموزي و دانشجويي، سنديكاهاي كارگران و كشاورزان و انجمن ها و جمعيت هاي زنان شركت داشتند. 

ميليونها تظاهركننده با سردادن شعارها و حمل پلاكاردهايي ضمن محكوم كردن تروريسم دولتي رژيم صهيونيستي، خواستار حمايت همه جانبه از مقاومت شده و پايداري ملت لبنان و گردهم آمدن آنها در اطراف مقاومت لبنان را ستودند.

آنها همچنين خواستار اتخاذ موضع قطعي كشورهاي عربي در دفاع از حقوق اعراب و كرامت آنها شدند. 

ارتش رژيم صهيونيستي از چهارشنبه 21 تير (12ژولاي) خاك لبنان به ويژه جنوب اين كشور را آماج حملات گسترده زميني، هوايي و دريايي خود قرار داده است و شماري از شهروندان لبناني را به شهادت رسانده، شمار ديگري را زخمي كرده و به تاسيسات زيربنايي اين كشور از جمله پل ها و فرودگاه بيروت خسارتهايي وارد كرده است؛ اين حملات همچنان ادامه دارد.

مبارزان حزب الله لبنان نيز در پاسخ به جنايت صهيونيست ها، مواضع و پايگاههاي نظامي و شهرك هاي صهيونيستي در شمال فلسطين اشغالي از جمله يك فرودگاه را هدف حملات موشكي خود قرار داده اند كه خسارتهاي فراواني به آن وارد شده است.

کد مطلب 354277

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