تظاهرات ميليوني مردم سوريه در حمايت از مقاومت لبنان و فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي سوريه "سانا"، همه استان هاي سوريه شاهد تظاهرات و راهپيمايي هاي اعتراض آميز بر ضد تجاوزات صهونيست ها و حمايت از مقاومت لبنان و فلسطين در برابر حملات ددمنشانه همه جانبه رژيم اشغالگر قدس به لبنان و كشتار مردم به ويژه زنان و كودكان و سالخوردگان فلسطيني بود.

برپايه اين گزارش؛ دراين تظاهرات و راهپيمايي ها، سازمان هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نهادهاي مردمي و دانش آموزي و دانشجويي، سنديكاهاي كارگران و كشاورزان و انجمن ها و جمعيت هاي زنان شركت داشتند.

ميليونها تظاهركننده با سردادن شعارها و حمل پلاكاردهايي ضمن محكوم كردن تروريسم دولتي رژيم صهيونيستي، خواستار حمايت همه جانبه از مقاومت شده و پايداري ملت لبنان و گردهم آمدن آنها در اطراف مقاومت لبنان را ستودند.

آنها همچنين خواستار اتخاذ موضع قطعي كشورهاي عربي در دفاع از حقوق اعراب و كرامت آنها شدند.



ارتش رژيم صهيونيستي از چهارشنبه 21 تير (12ژولاي) خاك لبنان به ويژه جنوب اين كشور را آماج حملات گسترده زميني، هوايي و دريايي خود قرار داده است و شماري از شهروندان لبناني را به شهادت رسانده، شمار ديگري را زخمي كرده و به تاسيسات زيربنايي اين كشور از جمله پل ها و فرودگاه بيروت خسارتهايي وارد كرده است؛ اين حملات همچنان ادامه دارد.

مبارزان حزب الله لبنان نيز در پاسخ به جنايت صهيونيست ها، مواضع و پايگاههاي نظامي و شهرك هاي صهيونيستي در شمال فلسطين اشغالي از جمله يك فرودگاه را هدف حملات موشكي خود قرار داده اند كه خسارتهاي فراواني به آن وارد شده است.