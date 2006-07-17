وظيفه دولت حمايت از انجمن هاي خيريه است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، پرويز كاظمي امروز در بازديد از آسايشگاه كهريزك گفت: هم اكنون بسياري از مردم هستند كه براي جبران ناهنجاري هاي دروني خود نذورات خود را به انجمن هاي خيريه تقديم مي كنند.

وي افزود: بايد زمينه كمك مردم به اين انجمن ها و تشكل هاي خيرخواهانه تسهيل شود تا آنان بتوانند به راحتي نذورات خود را به اقشار نيازمند در خيريه ها برسانند و همچنين شناسايي و امكانات موجود در كشور براي استفاده افراد نيازمند بايد هموار شود.

كاظمي به نقش پيشگري از معلوليت ها اشاره كرد و گفت: مي توان با پيشگيري و آگاهي دادن به افراد جامعه ، از تولد نوزادان داراي معلوليت جلوگيري كرد و از اين طريق در آينده شاهد افزايش تعداد معلولان نخواهيم بود.

وزير رفاه تصريح كرد: بايد به امر نگهداري از سالمندان و حمايت از افراد خير در مراكز نگهداري و آسايشگاه ها به عنوان يك وظيفه نگاه كنيم و از تمامي امكانات براي ارائه خدمت به اين افراد استفاده كنيم.

وي خاطر نشان كرد: بايد بين مراكز خيريه و آسايشگاه ها و دولت تعامل خوبي ايجاد شود تا اين گونه اقشار نيز بتوانند از حداقل زندگي در جامعه برخوردار شوند.