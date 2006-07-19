داوطلبان از نور زرد براي مطالعه استفاده كنند/ خواب كافي مي تواند در افزايش راندمان كار چشمي موثر باشد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمد پزشك افزود: داوطلبان كنكور بعد از هر پنجاه دقيقه مطالعه، ده دقيقه به چشم هاي خود استراحت دهند زيرا خستگي هاي چشمي كارآيي مطالعه و راندمان يادگيري را كاهش مي دهد.

وي اظهار داشت: تمركز برروي فواصل نزديك باعث تداوم انقباض عضله چشم مي شود و به دنبال آن خستگي هاي چشمي بوجود مي آيد.

اين متخصص و جراح بيماري هاي چشم با اشاره به اين كه نبايد نور به صورت مستقيم روي كتاب تابانده شود تأكيد كرد: چراغ مطالعه بايد در سمت دست غير غالب قرار بگيرد . به اين ترتيب چراغ مطالعه در راست دست ها بايد در سمت چپ و در چپ دست ها در سمت راست قرار بگيرد.

وي در ادامه گفت: در افرادي كه از عينك استفاده مي كنند به خصوص افراد آستيگمات، استفاده از عينك در هنگام مطالعه مي تواند باعث كاهش خستگي چشم شود.

اين متخصص و جراح بيماري هاي چشم در ادامه افزود: عضلات چشمي بايد مورد معاينه چشم پزشك قرار گيرد تا در صورت مشاهده ضعف درهم گرايي و واگرايي آن ها، فيزيوتراپي لازم براي فرد منظور شود.

وي با اشاره به اين كه بعضي از سردردها ريشه چشمي دارند، اظهار داشت : تغذيه صحيح به خصوص استفاده از ويتامين ها و خواب كافي مي تواند در افزايش راندمان كار چشمي موثر باشد.

به گزارش مهر، دكتر پزشك همچنين به داوطلبان توصيه كرد با انجام ورزش هاي گردن، شانه و كمر از خستگي بدني جلوگيري كرده و راندمان يادگيري خود را افزايش دهند.