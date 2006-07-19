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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۹

با كنكور سراسري دانشگاه آزاد اسلامي - 26/ متخصص چشم :

داوطلبان از نور زرد براي مطالعه استفاده كنند/ خواب كافي مي تواند در افزايش راندمان كار چشمي موثر باشد

داوطلبان از نور زرد براي مطالعه استفاده كنند/ خواب كافي مي تواند در افزايش راندمان كار چشمي موثر باشد

داوطلبان كنكور سراسري بايد در هنگام مطالعه از نور زرد استفاده كنند زيرا نور زرد نسبت به نور سفيد، باعث خستگي كمتر مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمد پزشك افزود: داوطلبان كنكور بعد از هر پنجاه دقيقه مطالعه، ده دقيقه به چشم هاي خود استراحت دهند زيرا خستگي هاي چشمي كارآيي مطالعه و راندمان يادگيري را كاهش مي دهد.

وي اظهار داشت: تمركز برروي فواصل نزديك باعث تداوم انقباض عضله چشم مي شود و به دنبال آن خستگي هاي چشمي بوجود مي آيد.

اين متخصص و جراح بيماري هاي چشم با اشاره به اين كه نبايد نور به صورت مستقيم روي كتاب تابانده شود تأكيد كرد: چراغ مطالعه بايد در سمت دست غير غالب قرار بگيرد . به اين ترتيب چراغ مطالعه در راست دست ها بايد در سمت چپ و در چپ دست ها در سمت راست قرار بگيرد.

وي در ادامه گفت: در افرادي كه از عينك استفاده مي كنند به خصوص افراد آستيگمات، استفاده از عينك در هنگام مطالعه مي تواند باعث كاهش خستگي چشم شود.

اين متخصص و جراح بيماري هاي چشم در ادامه افزود: عضلات چشمي بايد مورد معاينه چشم پزشك قرار گيرد تا در صورت مشاهده ضعف درهم گرايي و واگرايي آن ها، فيزيوتراپي لازم براي فرد منظور شود.

وي با اشاره به اين كه بعضي از سردردها ريشه چشمي دارند، اظهار داشت : تغذيه صحيح به خصوص استفاده از ويتامين ها و خواب كافي مي تواند در افزايش راندمان كار چشمي موثر باشد.

به گزارش مهر، دكتر پزشك همچنين به داوطلبان توصيه كرد با انجام ورزش هاي گردن، شانه و كمر از خستگي بدني جلوگيري كرده و راندمان يادگيري خود را افزايش دهند.

کد مطلب 354297

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