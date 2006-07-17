دومين همايش مديران قرآني نهادهاي كشور برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، اين همايش توسط مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مشاركت ساير نهادها و مراكز قرآني با حضور مسئولان بلند پايه كشور برگزار خواهد شد.

ايجاد همدلي و تعامل و يكسان سازي فعاليت هاي قرآني به منظور اشاعه هرچه بهتر فرهنگ قرآن از موضوعات اصلي و محوري اين همايش يك روزه خواهد بود.

اين همايش با حضور حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني رئيس ستاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و دكتر جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز برگزار مي شود.