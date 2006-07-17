  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۸

دومين همايش مديران قرآني نهادهاي كشور برگزار مي شود

دومين همايش مديران قرآني مراكز، ادارات و نهادهاي كشور 28 تير ماه به ميزباني معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين همايش توسط مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مشاركت ساير نهادها و مراكز قرآني با حضور مسئولان بلند پايه كشور برگزار خواهد شد.

ايجاد همدلي و تعامل و يكسان سازي فعاليت هاي قرآني به منظور اشاعه هرچه بهتر فرهنگ قرآن از موضوعات اصلي و محوري اين همايش يك روزه خواهد بود.

اين همايش با حضور حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني رئيس ستاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و دكتر جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز برگزار مي شود.

کد مطلب 354306

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها