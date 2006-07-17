متن كامل بيانيه سران گروه هشت درباره منع گسترش سلاحهاي هسته اي / تاكيد بر ضرورت توقف غني سازي توسط ايران و طرح موضوع ارجاع

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه با اعلام مطلب فوق چنين اعلام كرد اين بيانيه كه موضوع آن درباره عدم گسترش تسليحات و مواد هسته اي است ، درآن رهبران گروه هشت نگراني عميق خود را ازپيامدهاي برنامه هسته اي ايران اعلام كردند .



دراين بيانيه آمده است : " آنها كاملا از تصميم وزراي خارجه گروه 1+5 كه هفته گذشته اعلام كردند، موضع هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل بازخواهند گرداند، كاملا حمايت مي كنند .

بعلاوه آنها اعلام نمودند : ما ازاين تصميم و پيامهاي آشكار آن به ايران درباره اينكه بايد گزينه اي را براي اجراي درخواستهاي بين المللي انتخاب كند، كاملا حمايت مي كنيم ".



به گزارش خبرگزاري ريانووستي ، دراين بيانيه به ايران و كره شمالي كه از سوي غرب متهم به تلاش براي توليد تسليحات هسته اي هستند، نيز اشاره شد.



سران گروه هشت دراين بيانيه خاطرنشان كردند:"گسترش تسليحات كشتار جمعي و ابرازهاي مربوط به حمل آن ، همراه با تروريسم بين المللي ، تهديد بارزي براي صلح و ثبات بين المللي هستند و از بقيه كشورهاي جهان مي خواهيم كه با همكاري يكديگر با اين چالش برخورد و از اين تهديد جلوگيري كنند" .



رهبران گروه هشت برعزم خود براي انجام تلاشهاي مشترك در جهت مبارزه با تسليحات كشتارجمعي و پيشگيري از افتادن اين تسليحات به دست تروريستها تاكيد كردند .

رهبران گروه هشت ازكشورهايي كه عضو ان پي تي ، كنوانسيون تسليحات ميكروبي، كنوانسيون تسليحات شيميايي و پروتكل 1952 ژنو نيستند، خواستند بدون تاخيربه اين پيمانها بپيوندند وكشورهايي كه هنوز چنين كاري را انجام ندادند ، قانون ممنوعيت اشاعه و آزمايش موشكهاي بالستيك را امضاء كنند .

دربخش ديگر بيانيه آمده است :"رهبران گروه هشت همچنين بر تعهد خود مبني بر اختصاص 20 ميليارددلار تا سال 2010 براي مشاركت بين المللي عليه گسترش تسليحات ومواد كشتار جمعي كه در سال 2002 آغاز شد و براي حمايت از طرحهاي همكاري خاص درنظر گرفته كه به ابتكار روسيه در زمينه مبارزه با عدم اشاعه تسليحات كشتار جمعي ، خلع سلاح ومبارزه با تروريسم و مسائل ايمني هسته اي ارائه شد، تاكيد كردند .

اولويتهاي اين برنامه خاص شامل نابودي تسليحات شيميايي، برچيدن زيردريايي هاي هسته اي از رده خارج شده و نابودي مواد سوختي، جلوگيري تروريستها از دستيابي به تسليحات كشتارجمعي مي باشد .



منابع خبري اعلام كردند: دراين بيانيه رهبران گروه هشت از كشورهايي كه ازاين ابتكارعمل حمايت كردند، تشكر كردند .