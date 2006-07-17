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۲۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۷:۰۴

بعد از جدل هاي فراوان؛

پارلمان كويت پيش نويس قانون اصلاح سيستم انتخاباتي را تصويب كرد

پارلمان كويت امروز دوشنبه با اكثريت قاطع آرا پيش نويس قانون اصلاح سيستم انتخاباتي اين كشور مبني بر كاهش حوزه هاي انتخاباتي از 25 حوزه به پنج حوزه را تصويب كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، 60 نماينده از مجموع 62 نماينده حاضر در پارلمان كويت به اين پيش نويس راي مثبت و دو نفر ديگر راي منفي دادند.

پيش نويس قانون سيستم انتخاباتي كويت پيشتر، اساس بروز بحران شديد بين دولت و جناح مخالف شد كه اين امرسبب شد تا امير كويت با انحلال پارلمان خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام در 29 ماه ژوئيه گذشته شود كه در آن جناح مخالف به پيروزي رسيد.

اين قانون تنها پس از امضاي شيخ صباح الاحمد الصباح امير كويت جنبه اجرايي به خود مي گيرد و پيش از انتخابات قانونگذاري آينده در سال 2010 ميلادي اجرا نخواهد شد.

براساس قانون جديد، شمار راي دهندگان در هر حوزه پنجگانه انتخابيه بين 38 هزار تا 90 هزار نفر خواهد بود و از هر يك از اين حوزه ها 10 نماينده خواهد بود در حالي كه براساس قانون قديم براي هر حوزه دو نماينده بود.

کد مطلب 354318

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