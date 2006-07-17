تمركز فعاليت هاي حوزه نشر در پيشبرد امور موثر است

رفيع جواهري در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : اگر تمام فعاليت هاي مربوط به توليد، چاپ و توزيع كتاب در شهرك هايي به اين منظور متمركز شود تا حد زيادي در هزينه و وقت فعالان اين صنف صرفه جويي مي شود.

وي ادامه داد : من از قبل در جريان ايجاد شهرك هاي صنعتي مخصوص چاپ بوده ام و مي دانم كه چنين طرحي داراي حسن است اما اگر اين طرح به كل چرخه نشر كتاب از ناشران و پخش كنندگان هم گسترش يابد مي تواند در رونق اين حوزه موثر باشد.

عضو هيات مديره تعاوني ناشران تهران در ادامه خاطرنشان كرد : هم اكنون پراكندگي در حوزه نشر كتاب باعث شده كه اطلاع رساني در اين زمينه به كندي صورت بگيرد و با اجتماع ناشران، چاپخانه داران و پخش كنندگان كتاب در شهرك هاي خاص چاپ و نشر تا حد زيادي ارتباطات نزديك تر خواهد شد.

وي تصريح كرد : اين امكان مشكلي را هم براي تردد ناشران و پخش كنندگان بوجود نخواهد آورد و مثلا به جاي اين كه ناشران و پخش ها در خيابان انقلاب جمع شوند مي توانند به شهرك هاي چاپ و نشر منتقل شوند.

رفيع جواهري افزود : مانند هر فعاليت اقتصادي ديگر اگر مكاني تبديل به بورس كار كتاب شوند فعاليت در اين مكان موفق تر خواهد بود و مي توان انتظار داشت دوباره رونق به فعاليت هاي اين حوزه باز گردد.

وي تصريح كرد : هم اكنون پخشي هاي كتاب محدود به مغازه اي 5 يا 6متري شده اند در حالي كه براي پخش محصولي پرحجم مكان وسيعي مورد نياز است.