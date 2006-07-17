تاكيد احمدي نژاد بر حمايت ايران از سوريه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي سوريه "سانا"؛ رئيس جمهوري سوريه پيام همتاي ايراني خود را دريافت كرد كه احمدي نژاد در اين پيام بر ايستادن ايران در كنار سوريه و حمايت از اين كشور در رويارويي با هرگونه تهديد يا تجاوزي تاكيد كرد.

پيام محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران را منوچهر متكي وزير امور خارجه اين كشور در جريان ديدار با بشار اسد رئيس جمهوري سوريه در كاخ الشعب به وي منتقل كرد.

برپايه اين گزارش، در جريان گفتگوي متكي و بشار اسد، تجاوزات مداوم اسرائيل برضد لبنان و حملات وحشيانه نيروهاي اسرائيلي بر ضد ساختار زيربنايي و هدف قرار دادن غيرنظاميان اين كشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

اين گزارش افزود: درديدار وزيرامورخارجه ايران ورئيس جمهوري سوريه مواضع منطقه اي و بين المللي درباره تجاوزات اسرائيل بر ضد لبنان و فلسطين و راههاي حمايت از مقاومت لبنان و فلسطين در اين شرايط طرح و بررسي شد.

در اين ديدارهمچنين بر ضرورت ادامه رايزني بين دو كشور دوست درمورد موضوعات مطرح مورد تاكيد قرار گرفت.

در نشست وزير امور خارجه ايران و رئيس جمهوري سوريه، وليد معلم وزير خارجه سوريه و محمد حسن اختري سفير ايران در دمشق حضور داشتند.