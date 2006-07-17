قلعه نويي مي تواند نيروي جواني را به تيم ملي تزريق كند/ انتخاب فدراسيون فوتبال درست بود

نصرت ايراندوست در گفت و گو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب اظهار داشت: من سرمربيگري تيم ملي را به آقاي قلعه نويي تبريك مي گويم و اميدوارم ايشان بتوانند همانند رقابت هاي باشگاهي در كارشان موفق باشند. آقاي قلعه نويي و چند مربي ديگر نظير مايلي كهن، جلالي و كربكندي در ميان نامزدهاي مربيگري تيم ملي بودند كه سرانجام سرمربي جوان و خوب تيم فوتبال استقلال به اين سمت برگزيده شد.

مربي پاس در ادامه تصريح كرد: ما همواره از مربياني در تيم ملي استفاده كرده ايم كه امتحان خود را پس داده اند و خيلي خوب است كه اين بار به سراغ كسي رفتيم كه براي نخستين بار است در اين سمت حاضر مي شود.مطمئنا اين مربي مي تواند با تزريق نيروي جواني و جسارت ، موفقيت تيم ملي فوتبال كشورمان را تضمين كند.فوتبال ما مربيان خوبي دارد كه موفق شده اند تيم هاي خود را قهرمان يا نايب قهرمان كنند و اين نشان مي دهد انتخاب سرمربي ايراني براي تيم ملي انتخاب صحيحي بوده است.

ايراندوست در پايان تصريح كرد: در حال حاضر مربيان جوان در راس تيم هاي فوتبال دنيا مشغول به فعاليت هستند. به عنوان مثال كلينزمن كه در ابتدا كسي فكر نمي كرد با توجه به بي تجربگي بتواند با تيم ملي آلمان موفق شود اما ديديد كه آلمان در اين دوره از رقابت ها چه فوتبال شناوري را به معرض نمايش گذاشت. قلعه نويي هم مي تواند مثل سرمربي جوان آلمان روزهاي موفقيت آميزي را تجربه كند.