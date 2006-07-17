پروانه معصومي درباره رويكرد اخير مجموعه هاي تلويزيوني به استفاده محوري از شخصيت زن گفت: "به نظرم عملكرد تلويزيون خوب بوده، ولي هنوز جا براي كار خيلي زياد است و مي توان روي موضوعاتي با تنوع بيشتر كار كرد."

اين بازيگر سينما و تلويزيون در ادامه افزود: "البته حضور زن در تلويزيون بستگي به ايفاكردن نقش هم دارد. برخي مواقع شاهديم نقش به حدي ضعيف ارائه مي شود كه با وجود اينكه نقش محوري است، اما حضور زن احساس نمي شود، حتي اگر حذف هم شود كار لطمه اي نمي خورد. برعكس اين قضيه برخي بازيگران با ايفاي يك نقش كوتاه، اما زيبا حضور زن را در آن كار تثبيت مي كنند."



معصومي ادامه داد: "حضور زن در سيما نبايد كيشه اي شود. علاوه بر آن هميشه نبايد در مجموعه ها زن شهري با مشغله هايش نشان داده شود، چرا كه تصوير اين زن تكراري مي شود. بايد زنان روستايي هم با دلمشغولي هايشان به تصوير كشيده شوند. اين زنان دور از زندگي شهري و لوكس زندگي مي كنند. بنابراين بايد به فرهنگ و ديد زنان روستايي هم توجه شود و تلويزيون هم به اين زنان نگاه كند. برخي مجموعه ها تنها يك طبقه و قشر خاص را در نظر مي گيرند، در حالي كه بهتر است تمام طبقات در نظر گرفته شوند تا براي همه مخاطبان قابل لمس باشد."



بازيگر فيلم - مجموعه "پرده عشق" خاطرنشان كرد: "اگر فيلمسازي با محوريت زن مجموعه مي سازن بايد به گونه اي حضور زن را در كارش تثبيت كند كه در ذهن بيننده بماند، نه اينكه اگر كسي از مقابل تلويزيون بلند شد خيلي زود همه چبز را فراموش كند. علاوه بر آن مجموعه ها مي توانند حقوق زنان را در قالب نمايش به او ياد دهند." پروانه معصومي فيلم سينمايي "سفر به هيدالو" را در نوبت اكران دارد.