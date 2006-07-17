حكومت هواپيماهاي پلاستيكي در آسمان

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس شركت هواپيمايي بوئينگ پيش از برگزاري نمايشگاه هوايي "فارن بارو" گفت: اين شركت قصد دارد هواپيماهايي را طراحي كند كه از فلز درساخت آن استفاده نشده باشد و يا تركيبي از پلاستيك و فلز براي طراحي آنها مورد استفاده قرار گيرد.

هواپيماي "دريم لاينر 787 " ساخت شركت بوئينگ كه سال آينده اولين پرواز خود را انجام خواهد داد، از تركيبات پلاستيك تقويت شده با فيبر كربن ساخته شده است. اين مواد در پي تصميم جديد شركت بوئينگ براي به روزسازي هواپيماهاي 737 مورد استفاده قرار گرفت.

"آلن مولالي" افزود: تكنولوژي مورد نياز براي ساخت هواپيماهاي جديد 737 در حال حاضر مهيا نيست و دستيابي به آن تا نيمه هاي دهه آتي به طول مي انجامد. نكته مهم اين است كه بايد تكنولوژي موجود را به جايگاهي رسانيم كه قادر به دستيابي به اين هدف باشيم.