اوپك كار ديگري براي كنترل بازار نمي تواند انجام دهد

حسين كاظم پوراردبيلي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره آخرين وضعيت بازار نفت و نقش كشورهاي توليد كننده نفت در كنترل بازارنفت گفت : اوپك درحال حاضر روزانه 27 ميليون و 750 هزار بشكه نفت توليد مي كند كه تقاضا براي همه آن وجود ندارد .

وي افزود : حتي اگر اين ميزان به 28 ميليون بشكه يعني ميزان سهميه تعيين شده اوپك نيز برسد باز هم تقاضا براي اين ميزان نفت وجود نخواهد داشت .

وي تصريح كرد : درنتيجه بايد گفت اوپك نيازي به افزايش توليد ندارد چون قيمت براثر عوامل بنيادين يعني عرضه و تقاضا افزايش نيافته است .

وي اضافه كرد : درحال حاضر رشد قيمت نفت به دليلي عواملي بيش از عرضه و تقاضا است و اوپك نمي تواند در اين باره كار ديگري انجام دهد .

به گفته وي ، اوپك دروضعيت كنوني بر تداوم عرضه بيش ازتقاضا ادامه داده و عليرغم افزوده شدن به ذخاير نفت و فراورده باز هم بررويه كنوني خود تاكيد كرده و در چند ماه اخير توليد خود را از 28 ميليون بشكه نكاسته است .

وي در پايان گفت : درنتيجه مي توان گفت اوپك بيش از اقداماتي كه تاكنون انجام داده كار ديگري براي كنترل بازار نمي تواند انجام دهد .