بازار بيمه عمر چين بيش از 11 ميليارد دلار درآمد كسب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، بيمه گران عمر متشكل از پنج شركت داخلي و سه شركت با سرمايه خارجي و هفت شركت مختلط بودند كه علاوه با بهبود خدمات بيمه اي خود ، به استقبال تقاضاي بازار و نيازهاي ناشي از توسعه اقتصاد ملي شتافتند.

در نيمه نخست سال 2001 حق بيمه هاي دريافتي ناشي از توليدات جديد بيمه اي مانند بيمه تك زنجيره اي و بيمه سود تقسيمي سهام سهمي معادل 05/21 درصد از مجموع 13 ميليارد و 543 ميليون دلار RMB داشته است. بيمه نامه هاي جديد عمر به رقمي معادل 32 ميليارد و 242 ميليون RMB در طول شش ماه بالغ شد كه معادل 12/50 درصد از مجموع كل حق بيمه هاي دريافتي براي بيمه هاي عمر بود.

از سپتامبر سال 2001 به بعد سه سهامدار عمده در راس بازار بيمه عبارت بودند از شركت بيمه عمر با 54 درصد، شركت پينگ آن با 31 درصد و شركت بيمه پاسيفيلك چين با 10 درصد و در مقابل شركت هاي بيمه با سرمايه خارجي و شركت هاي مختلط تنها دو درصد از سهم بازار را در اختيار داشتند.

در راستاي مجوز ورود چين با سازمان تجارت جهاني تغييرات متعدد قانون گذاري انجام شد كه از جمله مي توان به واگذاري حق كنترل شركت ها به مديريت و كميسيون قانون گذاري بيمه چين( CIRC) تنها نقش راهنما را خواهد داشت و در صورت داشتن سرمايه بالا شركت هاي بيمه مي توانند شعب خود را تاسيس كنند و شركت هاي بيمه خارجي نيز تنها در رشته بيمه عمر انفرادي اجازه ارايه خدمات بيمه عمر به افراد خارجي با مليت چيني را خواهند داشت. مقرر شده سه سال پس از پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني، شركت ها مجاز به عرضه بيمه هاي بهداشت و درمان، بيمه هاي گروهي ، بازنشستگي و مستمري به افراد خارجي يا چيني خواهند بود.