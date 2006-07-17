نشست نخست وزير و رئيس مجلس لبنان با سفير آمريكا در بيروت / اعتراف يك مقام صهيونيست به بي تاثير بودن تجاوزات نظامي اسرائيل در شكستن اراده مقاومت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه العالم، فواد سنيوره نخست وزير و نبيه بري رئيس مجلس لبنان درنشستي با جفري ويلتمان سفير آمريكا در لبنان كه در عين التينه برگزار شد، شركت كردند. اين شبكه به جزئيات بيشتري از اين خبر اشاره اي نكرد.

خبر ديگر اينكه رئيس جمهوري سوريه دستور داد تمام فرودگاهها، بنادر، و جاده هاي سوريه براي كمك به مردم لبنان به كار گرفته شود.



از سوي ديگر مارك ريگيف سخنگوي وزارت امور خارجه رژيم صهيونيستي با اعتراف به بي تاثير بودن تجاوزات وحشيانه و مستمر اين رژيم به مناطق مسكوني و تاسيسات زيربنايي در شكستن اراده مقاومت لبنان، تاكيد كرد كه تنها راه ديپلماتيك براي حل بحران در لبنان لازم است نه راه نظامي .

وي امروز اقرار كرد: ما مي دانيم كه هيچ راه حل نظامي قادر به از بين بردن توانمندي هاي حزب الله نيست، و تنها راه حل بحران، راه سياسي است.



وي مدعي شد: منافع اسرائيل دراين مسئله با منافع جامعه بين المللي مرتبط با قطعنامه هاي 1559و 1680 صادره از شوراي امنيت اختلاف ندارد.



اين مقام صهيونيست درعين حال گفت : تنها هدف ما از بين بردن توانمندي هاي حزب الله در لبنان است وتنها راه براي تحقق اين مسئله اين است كه جامعه بين المللي تصميم بزرگي بگيرد.



وي در عين حال با اشاره به وحشت صهيونيستها از قدرت نيروهاي مقاومت خاطر نشان كرد كه ما ديگر نمي خواهيم درجنوب لبنان شاهد برافراشته شدن پرچمهاي حزب الله باشيم، بلكه بايد پرچمهاي ارتش لبنان درجنوب برافراشته شود.



اين در حالي است كه خبرگزاري فرانسه در تحليلي نوشت : اسرائيل به علت آنكه مورد حمايت مطلق و همه جانبه آمريكا قرار دارد، و قدرت نظامي خود را برتر از حزب الله مي داند، به پيروزي خود در نبرد با حزب الله اطمينان دارد.



در تحليل اين خبرگزاري آمده است : آنچه تصميم رژيم اسرائيل را براي ادامه تجاوزات خود به لبنان كه از چهارشنبه 12 ژولاي( 21 تير) آغاز شده است، تقويت مي كند، برتري نظامي آشكار اين رژيم و نبود هيچ مخالفت سياسي در داخل و حمايت مطلق آمريكا است.



تحليلگران بر اين باورند كه اسرائيل در حملات نظامي كنوني خود به لبنان به شرطي پيروز بيرون مي آيد كه به هدف اساسي كه سركوب حزب الله و اينكه بار ديگر به فكر غرق شدن در باتلاق لبنان نباشد، پايبند باشد.



خبر ديگر اينكه پليس لبنان اعلام كرد كه جمعيت بسيار زيادي از ساكنان روستاهاي جنوب در مرز با فلسطين اشغالي به سبب تداوم حملات بي رحمانه رژيم صهيونيستي به سوي مناطق شمالي لبنان سرازير شده اند.