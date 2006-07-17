به گزارش خبرگزاري "مهر" كشتي گيران اعزامي كشورمان پس از حضور در دبي در هتل سانرز محل اسكان ورزشكاران استقرار يافتند. داوران اعزامي كشورمان نيز در هتل دانا محل استقرار داوران قضاوت كننده در اين رقابتها مستقر شدند . رقابت هاي قهرماني كشتي آزاد و فرنگي جوانان آسيا، از امروز تا اول مرداد ماه در ابوظبي امارات برگزار خواهد شد .
/جهت حضور در رقابت هاي قهرماني آسيا/
تيم هاي كشتي آزاد و فرنگي ايران عازم امارات شدند
تيم هاي كشتي آزاد و فرنگي جوانان كشورمان ساعت 20:45 شب گذشته جهت حضور در رقابتهاي قهرماني جوانان آسيا به امارات پرواز كردند.
به گزارش خبرگزاري "مهر" كشتي گيران اعزامي كشورمان پس از حضور در دبي در هتل سانرز محل اسكان ورزشكاران استقرار يافتند. داوران اعزامي كشورمان نيز در هتل دانا محل استقرار داوران قضاوت كننده در اين رقابتها مستقر شدند . رقابت هاي قهرماني كشتي آزاد و فرنگي جوانان آسيا، از امروز تا اول مرداد ماه در ابوظبي امارات برگزار خواهد شد .
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