تيم هاي كشتي آزاد و فرنگي ايران عازم امارات شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" كشتي گيران اعزامي كشورمان پس از حضور در دبي در هتل سانرز محل اسكان ورزشكاران استقرار يافتند. داوران اعزامي كشورمان نيز در هتل دانا محل استقرار داوران قضاوت كننده در اين رقابتها مستقر شدند . رقابت هاي قهرماني كشتي آزاد و فرنگي جوانان آسيا، از امروز تا اول مرداد ماه در ابوظبي امارات برگزار خواهد شد .







