به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار سفير ليبي، حملات اخير به لبنان و فلسطين را آغاز يك برنامه از پيش تدارك ديده شده توسط رژيم صهيونيستي و حاميانش عنوان كرد و افزود: آنها اسارت دو سرباز را به عنوان توجيه براي حمله و تخريب زيربناهاي لبنان مطرح كردند در صورتي كه شدت اين حملات نشان مي دهد دليل آنها براي اقداماتشان بهانه اي بيش نيست.

وي، حمايت هاي آمريكا و انگليس از اقدامات اخير رژيم صهيونيستي و مانع تراشي آنها در قابل اقدامات سازمانهاي بين المللي براي آتش بس را نشان دهنده توطئه اي عميق عليه جهان اسلام خواند و افزود: جهان اسلام با اتحاد و اتخاذ مواضعي مشترك در اين خصوص و حمايت از مقاومت مردم لبنان و فلسطين مي تواند اين نقشه ها را خنثي كند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بي توجهي كشورهاي صنعتي جهان به كشتار ملت مظلوم فلسطين و لبنان در نشست اخير خود را تاسف آور عنوان كرد و گفت: ملتهاي اسلامي با اتكاء به توان اسلامي و الهي خود با تدبير از چالشها عبور خواهند كرد.

علي محمود ماريه نيز ، در اين ديدار تقويت روابط كشورهاي جهان اسلام در مقابله با اقدامات رژيم صهيونيستي و حاميانش را خواستار شد و گفت: دشمنان از اهداف خود در كنترل منطقه و چپاول ثروتهاي آن دست برنخواهند داشت و مقابله با اقدامات آنها نيازمند همبستگي كشورهاي اسلامي خواهد بود.

سفير ليبي در جمهوري اسلامي ايران هدف حملات اخير رژيم صهيونيستي به لبنان را ايجاد شكاف ميان حزب الله و مردم لبنان و همچنين اختلاف ميان كشورهاي اسلامي عنوان كرد و گفت: وظيفه كنوني جهان اسلام اتخاذ مواضع واحد و همچنين تلاش براي يكپارچگي ملت لبنان است.

وي تنها راه مقابله با اهداف رژيم صهيونيستي را مقاومت عنوان كرد و گفت: پايداري مسلمانان، دشمنان را در صدمه زدن به ثبات لبنان، منزوي كردن سوريه و متهم كردن جمهوري اسلامي ايران، ناكام خواهد گذشت.