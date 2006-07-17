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۲۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۲۴

آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار سفير ليبي:

اقدامات اخير رژيم صهيونيستي توطئه‌اي عميق عليه جهان اسلام است

اقدامات اخير رژيم صهيونيستي توطئه‌اي عميق عليه جهان اسلام است

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، بي توجهي كشورهاي صنعتي جهان به كشتار ملت مظلوم فلسطين و لبنان در نشست اخير خود را تاسف آور دانست و گفت: ملت هاي اسلامي با اتكاء به توان اسلامي و الهي خود با تدبير از چالش ها عبور خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار سفير ليبي، حملات اخير به لبنان و فلسطين را آغاز يك برنامه از پيش تدارك ديده شده توسط رژيم صهيونيستي و حاميانش عنوان كرد و افزود: آنها اسارت دو سرباز را به عنوان توجيه براي حمله و تخريب زيربناهاي لبنان مطرح كردند در صورتي كه شدت اين حملات نشان مي دهد دليل آنها براي اقداماتشان بهانه اي بيش نيست.

وي، حمايت هاي آمريكا و انگليس از اقدامات اخير رژيم صهيونيستي و مانع تراشي آنها در قابل اقدامات سازمانهاي بين المللي براي آتش بس را نشان دهنده توطئه اي عميق عليه جهان اسلام خواند و افزود: جهان اسلام با اتحاد و اتخاذ مواضعي مشترك در اين خصوص و حمايت از مقاومت مردم لبنان و فلسطين مي تواند اين نقشه ها را خنثي كند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بي توجهي كشورهاي صنعتي جهان به كشتار ملت مظلوم فلسطين و لبنان در نشست اخير خود را تاسف آور عنوان كرد و گفت: ملتهاي اسلامي با اتكاء به توان اسلامي و الهي خود با تدبير از چالشها عبور خواهند كرد.

علي محمود ماريه نيز ، در اين ديدار تقويت روابط كشورهاي جهان اسلام در مقابله با اقدامات رژيم صهيونيستي و حاميانش را خواستار شد و گفت: دشمنان از اهداف خود در كنترل منطقه و چپاول ثروتهاي آن دست برنخواهند داشت و مقابله با اقدامات آنها نيازمند همبستگي كشورهاي اسلامي خواهد بود.

سفير ليبي در جمهوري اسلامي ايران هدف حملات اخير رژيم صهيونيستي به لبنان را ايجاد شكاف ميان حزب الله و مردم لبنان و همچنين اختلاف ميان كشورهاي اسلامي عنوان كرد و گفت: وظيفه كنوني جهان اسلام اتخاذ مواضع واحد و همچنين تلاش براي يكپارچگي ملت لبنان است.

وي تنها راه مقابله با اهداف رژيم صهيونيستي را مقاومت عنوان كرد و گفت: پايداري مسلمانان، دشمنان را در صدمه زدن به ثبات لبنان، منزوي كردن سوريه و متهم كردن جمهوري اسلامي ايران، ناكام خواهد گذشت.

کد مطلب 354379

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