به گزارش مهر، اين مراسم روز 24 تيرماه و مصادف با شب تولد حضرت زهرا (س) در تالار دادگاه‌ عالي داكا با حضور صدها تن از عاشقان حضرت فاطمه (س) و اهل بيت (ع) و در ميان شادي و سرور آنها برگزار گرديد.

اين مراسم با قرائت آياتي از كلام وحي آغاز شد و سپس فيلم مستند بانوي ايراني با اندك اضافاتي كه بيانگر سوء استفاده از زنان در نظام‌هاي غربي و شرقي تحت عنوان تجدد و مدرنيسم و ستم بر زنان در بعضي جوامع اسلامي سنتي براساس تحجر و كج انديشي‌هاي رايج بود و در رايزني به بنگالي آماده و صداگذاري شده بود به مدت 15 دقيقه پخش گرديد.

سپس سخنرانان خانم دكتر كنيز بتول استاد دانشگاه داكا، خانم مافي سخنران اعزامي از سوي ايران، خانم بهشتي منفرد، آقاي مشرف حسين شاه جهان وزير امور ديني بنگلادش و آقاي بهشتي منفرد سفير ايران در داكا هر كدام گوشه‌اي از زندگي كوتاه و پربار پاره‌ تن حضرت رسول اكرم(ص) را به تصوير كشيدند و گوشه‌اي از واقعيات در مورد آن معصومه طاهره را براي حضار تشريح و تبيين نمودند.

دكتر كنيز بتول كه از اساتيد شيعه دانشگاه است طي سخناني علمي و مستند و با استفاده از آيات و روايات اسلامي به معرفي حضرت زهرا (س) پرداخت. او در بخشي از سخنراني خود با اشاره به شأن نزول سوره كوثر گفت، ابن عباس در تبيين معناي واژه كوثر و شرح آن در تفسير سوره كوثر آورده است كه "كوثر" شامل خيرات هر دو جهان است و حوض كوثر از جمله آن خيرات است.

وي سپس با اشاره به هدف ارسال پيامبران يعني انسان سازي گفت: حضرت رسول (ص) به گفته قرآن اسوة حسنه براي انسان‌ها است و انسان شامل زن و مرد است. لذا بعضي از مسايل كه اختصاص به زنان دارد بايد توسط زنان تعليم داده شود و از اين رو بايد بانوي نمونه‌اي براي زنان جهان وجود داشته باشد. رسول گرامي اسلام فرزند دلبند خود حضرت زهرا (س) را به عنوان الگو و نمونه‌اي براي بانوان جهان پرورش داد.

سخنران سپس با اشاره به حديث نبوي، "فاطمه بضعه مني" و ويژگي "رحمة للعالمين" براي پيامبر گفت : مي‌توان نتيجه گرفت كه حضرت فاطمه زهرا (ع) نيز به عنوان بضعه پيامبر (ص) براي جهانيان رحمة للعالمين مي‌باشد. رسول گرامي (ص) الگوي مردان و حضرت زهرا (ع) الگوي زنان مي‌باشند. همان‌گونه كه برگ گل، بوي گل را دارد حضرت زهرا نيز از رايحه پدر گرامي خود برخوردار بود و مظهر سيره پدر بود.

استاد دانشگاه داكا سپس با اشاره به عدم پيروي از الگوي حضرت زهرا (س) در بنگلادش گفت: آن حضرت الگوي صبر و شكيبايي، آزاد منشي و ايثارگري است. وي اظهار اميدواري كرد زنان بنگلادش حضرت زهرا (ع) را الگو و سرلوحه زندگي خود قرار دهند.

دومين سخنران خانم مافي سخنان اعزامي به بنگلادش به مناسبت روز تولد حضرت زهرا (س) و روز زن بود. خانم مافي كه پيام آور زنان جمهوري اسلامي ايران براي مردم مسلمان بنگلادش و مخصوصا بانوان اين خطه بود در بخشي از سخنان خود گفت: جامعه بشري براي پيشرفت و تكامل همه جانبه علاوه بر نياز مبرم به تعاليم، قوانين و برنامه‌هاي مختلف، به معلم و مربي به عنوان الگوهاي عملي در مسير حركت خود نياز جدي دارد تا افراد، شخصيت خود را مطابق آن الگوها بازسازي نمايند.

وي با اشاره به اهميت حضرت زهرا براي زن ايراني افزود: زن ايراني معتقد است فاطمه زهرا برترين نمونه مجسم براي زن مسلمان الگو و منبعي نامحدود براي كشف ارزش‌هاي انسان كامل است. در وجود او همه كمالات حقيقي تمركز يافته و از اين رو پژوهش مستمر در زندگي او و يافتن ابعاد حقيقت كامله «سيده النساء العالمين» را ضروري مي‌باشد.

سخنران سپس به بيان جملاتي از امام خميني تعبيراتي از هانري كربن در مورد حضرت فاطمه (س) در پرداخت و گفت: هانري كربن آن حضرت را «آهنگ فزوني يابنده» معرفي كرده و حقيقت ازلي و ابدي مي‌نامد.

وي همچنين افزود: كربن مقام آن حضرت را برابر صورت مشهود خورشيد مي‌داند و مي‌گويد از اين روست كه او را فاطمه الزهرا «فاطمه تابناك و فروزان» ناميده‌اند. آري كليه عالم با اين نور فاطمه تشكيل شده است. او مظهر نوري است در چراغدان؛ و اصل شجره طيبه‌اي است كه شاخه‌هايش به آسمان‌ها كشيده شده است. به اعتقاد هانري كربن، فاطمه (س) ضمن آنكه هيأت لاهوت را كامل كرده، بدان هم كمال داده و هم بنياد. لذا شايسته است او را «ارض مافوق ملكوت» ناميد. كربن سپس از نوعي عقلانيت عالم سخن مي گويد كه منبع و منشاء آن در ذات ازلي و ابدي فاطمه (س) است و از آن به «سوفيا» تعبير مي‌كند.

خانم مافي در بيان خصائص حضرت زهرا (س) گفت: او را «انسية حورا» و مظهر عصمت كبراي خداوند مي‌نامند و مهم‌ترين دليل آن آيه تطهير (سوره احزاب، آيه 33) است كه خداوند در آن به طهارت و عصمت او گواهي مي‌دهد.

سخنران سپس به تبيين معاني ديگر او صاف آن حضرت مانند «ذكر» «كريمه» و مانند آن‌ها پرداخت و با توصيه به لزوم تمسك زنان به حضرت فاطمه (س) به عنوان الگوي واقعي زن مسلمان براي تشكيل جامعه اسلامي سخنان خود را به پايان رساند.

سخنران بعدي خانم بهشتي همسر سفير ايران در داكا بود كه در سخنراني خود نگاهي كاملا عرفاني به حضرت زهرا داشت . ايشان در بخش آغازين سخنان خود با اشاره به حديثي از امام صادق (ع) كه غير از حضرت علي (ع) كسي«كفو» زهرا نمي‌باشد گفت: آن حضرت به لحاظ كمال وجودي خود، سيده زنان جهان است نه به لحاظ پيوندهاي اعتباري زيرا ربط قراردادي، مايه كمال اعتباري است نه حقيقي و تنها كمال ذاتي و هستي است كه پايه هرگونه كمال‌هاي حقيقي خواهد بود. لذا نبايد كمال آن صديقه كبري را در اضافات عرضي او بررسي كرد.

سخنران سپس در ارتباط با روش شناخت حضرت فاطمه (ع) گفت: بررسي ثقلين يعني قرآن كريم و سنت معصومين عليهم السلام بهترين روش مي‌باشد كه هيچ عاملي بهتر از اين دو وزنه‌ وزين، ترجمان هستي آن ذات مقدسه نمي‌باشد.

بهشتي ادامه داد: آن بانوي عزيز اسلام در تبين معارف الهي نظير و همتايي نداشت و از هر تعلق و تعيني آزاد بود و قرب نوافل از مقامات بدوي ايشان بود. ايشان چون از يك ساقي شراب طهور نوشيد معارف الهي به صورت يك كوثر سيال در سيره علمي و عملي حضرتش موج مي‌زد و سرانجام به درياي بيكران احدي ريخت. ديگران كه محدود انديشند توان تعريف نامحدود را نخواهند داشت لذا بايد ايشان را از بيان همتاي او حضرت علي(ع)شناخت.

سخنران سپس با اشاره به آيات تطهير و مباهله و تعدادي از احاديث معتبر، مقام آن حضرت را از ديدگاه قرآن و پيامبر گرامي مورد بررسي قرار داد و آنگاه به بيان خصائص آن حضرت مانند زهد، قناعت، صبر، ايثار، توكل و تسليم و تفويض محض پرداخت. ايشان در بخش پاياني سخنان خود راز نامگذاري آن حضرت به «فاطمه» از جانب وحي را اين گونه عنوان نمود كه خداوند آن حضرت را به علم «فطم» نمود يعني از هرجهل و غفلتي جدا نمود زيرا رضاع او نيز با علم و معرفت شروع شد.

خانم بهشتي با خواندن ابياتي از قطعه شعري عرفاني و بسيار عميق از حكيم الفقهاء آيت الله غروي اصفهاني، سخنان خود را به پايان رساند.

سپس آقاي مشرف حسين شاه جهان وزير امور ديني بنگلادش طي سخناني گفت: متاسفانه در كشور ما براي بزرگداشت مقام حضرت زهرا (س) چنين مراسمي برگزار نمي‌شد. اما خوشبختانه امروز شاهد برپايي مراسمي بسيار با شكوه در اين خصوص هستيم. حضرت فاطمه (س) دختر گرامي پيامبر ما ويژگي‌هاي منحصر به فردي داشتند كه مي‌تواند الگوي جامعه جهاني زنان مسلمان شود.

شاه جهان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مفاهيمي كه در فيلم مستند تبيين شده بود اضافه كرد: در حال حاضر آزادي زنان در اروپا و آمريكا برابر با بي‌بندباري و هوس بازي است و در مقابل زنان در برخي از كشورهاي اسلامي در حصار و محدوديت كامل به سرمي‌برند. در اين ميان نقش زنان در ايران مي‌تواند الگوي مناسبي براي بانوان و دختران جهان اسلام باشد.

وي با توجه به مسافرت‌هاي فراواني كه به نقاط مختلف جهان داشته است و با اشاره به جو كشورهاي اروپايي، آمريكا، خاورميانه و ژاپن گفت: از نظر اجتماعي فقط يك نظام سالم و پيشرفته ديده‌ام كه در آن زمينه براي رشد زنان در محيطي مطمئن وجود داشت و آن‌ هم ايران است.

وي افزود: در ايران تعداد زنان در دانشگاه‌ها بيشتر از مردان است و مردان معمولا به زنان نگاه نمي‌كنند بلكه به آنها احترام مي‌گذارند.

شاه جهان تصريح كرد: امروز ما درود و صلوات به پيشگاه حضرت امام خميني(ره) مي‌فرستيم كه چنين نظامي را بنياد نهاد، نظامي كه در آن زنان دوشادوش مردان در پيشرفته ترين علوم و فنون به رقابت مي‌پردازند. در علوم مهندسي، كامپيوتر، صنعت، عمران و معماري هيچ كمبودي در مقابل مردان احساس نمي‌كنند. در صحنه سياسي، اجتماعي و قانون گذاري هم همپاي مردان در جامعه گام بر‌مي‌دارند.

مشرف حسين تاكيد كرد: اگر به ايران نمي‌رفتم شايد هرگز نمي‌فهميدم كه دين اسلام مي‌تواند انگيزه حضور زنان در اجتماع باشد اسلام يك نظام بسيار مترقي را معرفي مي‌كند كه غربيان را توان فهم و درك آن نيست. بياييد ما ايران را الگوي زنان خويش قرار دهيم كه چگونه با انحرافات سلسله پهلوي مبارزه كرده و جامعه ايده‌ال اسلامي خود را بركرسي نشاند و زنان را از قيد و بند ارتجاع و بي‌بندو باري رهايي بخشيد.

آخرين سخنران اين مراسم بهشتي منفرد سفير ايران در بنگلادش بود. وي در بخشي از سخنان خود تحت عنوان «جايگاه زن در انقلاب اسلامي ايران» بيان داشت : شناخت شخصيت زن يك شعور و زمينه يك تفكر و معرفت است. درك موجوديت زن، چنان‌كه هست و درك پيوند و رابطه زن و مرد برخاسته از يك حقيقت است. زن در آينه خلقت خويش گنجي مكنون و خزينه‌اي محتوم است، در تموج بحر روحي و لطافت عاطفت او لولو و مرجان ساخته مي‌شود و مرواريد پرداخته و از دامن طهارت و رحمت اوست كه مردان به معراج مي‌روند.

وي همچنين با اشاره به مهم‌ترين شايستگي و ويژگي زن گفت: نقش اعجاب برانگيز و اعجاز گونه زن توانايي او در شكوفا كردن استعدادهاي نهفته بشري است و تاثيرات اجتماعي حضور زن نيز ناشي از وجود اين خصيصه در او است. در نگاه اسلام زن يك موجود برتر است كه مي‌تواند هم خود و هم جامعه بشري را به سعادت و نيكبختي رهنمون سازد.

بهشتي ادامه داد: انقلاب اسلامي ادبيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي جديدي را در دنيا مطرح ساخت، گفتمان جديدي را در خصوص زنان پايه ريزي كرد كه برخاسته از معارف و آموزه‌هاي آسماني اسلام است. ايشان در ادمه گفت، انقلاب اسلامي از يك سو، تعريف انساني و نه جنسيتي از زن ارائه مي‌دهد و از سوي ديگر الگوهاي موفق فكري و عملي براي رفتار فردي و اجتماعي او عرضه مي‌كند. اكنون پس از گذشت 27 سال از حيات انقلاب اسلامي شخصيت زنان ايران تبلور يافته و استعدادهاي باطني و قابليت‌هاي ويژه آنان به عينيت رسيده است.

سفير ايران سپس با اشاره به تلاش دشمنان اسلام و انقلاب براي ارائة تا چهره‌اي ضد حقوق زن از ايران اسلامي براي افكار عمومي دنيا گفت: جمهوري اسلامي برخلاف ديگر حكومت‌هاي دنيا به منزلت و جايگاه واقعي زن در جامعه مي‌انديشد و برخلاف ديگر رژيم‌ها، نگاه ابزاري و منفعت طلبانه نسبت به زنان ندارد بلكه نگاهي انساني و ارزشي و نيز برگرفته و منبعث از مكتب اسلامي به زنان دارد.

وي تصريح كرد: امروز در عرصه‌هاي گوناگون در كشور شاهد درخشيدن چهره‌هاي زنان ايراني هستيم و اين خود نشانه‌اي براي تعالي زن ايراني مسلمان است. از اين رو، شايسته است همچنان مقوله زن در جمهوري اسلامي در كانون توجهات مسئولان و صاحب نظران باقي بماند و راهكارهايي براي ادامه حركت تكاملي زنان ايران انديشيده شود تا جايي كه زن ايراني به الگويي چشم‌گير براي حركت زنان ديگر كشورها مبدل شود.

