1800 هكتار از اراضي ملي استان تهران فضاي سبز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس يوسفعلي درون پرور در حاشيه گردهمايي مسئولان فضاي سبز شهرداري هاي استانسرانه فضاي سبز استان را 21 متر مربع اعلام كرد و گفت: سال گذشته با كاشت بيش از 5/3 ميليون اصله نهال حدود 4/4 متر مربع سرانه فضاي سبز استان را افزايش داديم و در سالجاري نيز با كاشت 7/4 ميليون اصله نهال سرانه فضاي سبز را به بالاتر از متوسط كشوري خواهيم رساند.

وي با تاكيد بر ضرورت تسريع در اجراي طرح ايجاد فضاي سبز در مبادي ورودي و خروجي شهرهاي استان خاطرنشان كرد: اين طرح در فاز اول در 12 شهر با اعتباري بالغ بر چهارصد ميليارد ريال اجرا خواهد شد.

درو پرور ، گسترش پارك محله اي و شهري را از ديگر برنامه هاي ستاد فضاي سبز استان اعلام كرد و افزود: 641 پارك در سطح شهرستانهاي استان در حال بهره برداري است و 1775 پارك محله اي در دستور كار ستاد طي برنامه چهارم قرار دارد كه 172 پارك در طي سالجاري در استان احداث و به بهره برداري خواهد رسيد.

وي بر تملك اراضي با كاربري هاي فضاي سبز در سطح شهرهاي استان ، تبديل 25 درصد از عرصه هاي كارخانجات و واحدهاي توليدي و صنعتي به فضاي سبز براي افزايش سرانه در استان تهران تاكيد كرد و افزود: اصلاح سيستم هاي آبياري، تغيير كشت هاي سنتي و اصلاح گونه هاي گياهي توسط واحدهاي فضاي سبز شهرداري هاي استان مي تواند روند كاشت 15 ميليون اصله نهال در طول برنامه را تسريع نمايد.