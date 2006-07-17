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۲۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۲۶

نشست شوراهاي حفظ قرآن كريم برگزار مي شود

سومين نشست شوراهاي حفظ قرآن كريم با هدف خدمت رساني به جوامع اسلامي و جلوگيري از انحراف و لغزش فعالان اين عرصه، ماه شوال (آبان ماه) در عربستان برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الشرق الاوسط، هدف از برگزاري اين نشست فعال سازي شوراهاي حفظ قرآن كريم در خدمت رساني به جوامع، تحكيم و تثبيت تصورات مثبت از آموزه هاي قرآني، تشريك مساعي در جلوگيري از انحراف و لغزش و ارتباط ميان شوراهاي حفظ قرآن كريم با هدف خدمت رساني به جامعه اسلامي است .

طي اين نشست بيش از 60 استاد و محقق به منظور تبادل اخبار و افكار گردهم مي آيند تا جايگاه شوراهاي حفظ قرآن كريم و نقش آنها در خدمت رساني به اين كتاب آسماني را بررسي كنند. 

اولين نشست اين شوراها تابستان سال 1425 در طائف، دومين نشست آن در تابستان سال 1426 در جده و سومين نشست نيز پائيز امسال در رياض برگزار مي شود.

کد مطلب 354391

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