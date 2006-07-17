برگزاري مسابقات جام جهاني، شمشير بازان ايراني را به خود باوري رساند

پرويز درويشي كه بالاترين مقام كشور در اسلحه سابر را در مسابقات جام جهاني شمشيربازي تهران كسب كرده است در گفتگو با خبرنگار" مهر" اظهارداشت: دراين مسابقات براي اولين بار دراسلحه سابر تيمي توانستيم يكي از قدرترين رقيبان خود يعني كشور كره را شكست دهيم و اين جاي بسي اميدواري دارد.

وي تصريح كرد: دراسلحه سابرتيمي حريفان قدرتمندي را پشت سرگذاشتيم و با تلاش زياد توانستيم مقام ششم اين دوره از رقابت ها را از آن خود كنيم.

درويشي افزود: شمشيربازي ورزشي است كه تمرين به تنهايي نمي تواند ورزشكاران اين رشته را به سطح مطلوب برساند بلكه بايد شمشيربازان به طور دائم در مسابقات مختلف شركت كنند.

وي خاطرنشان كرد: درحال حاضرتمام فكرخود را معطوف اين خواهيم كرد كه بتوانيم درمسابقات دوحه خوب ظاهرشويم و بي شك كشورهاي چين ، ژاپن و كره سرسخت ترين حريفان ايران دراين مسابقات خواهند بود.