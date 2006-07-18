به گزارش خبرگزاري "مهر"، واحد خبر حوزه هنري اعلام كرد مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري در فراخواني از كليه هنرمندان و هنرجويان جوان كشور خواسته آثار خود را در پنج رشته نقاشي، پوستر، تصويرسازي، خوشنويسي و كاريكاتور به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.

زمان و مهلت ارسال آثار به اين جشنواره از 20 شهريور تا 10 مهرماه در نظر گرفته شده و هدف از برگزاري آن معرفي استعدادهاي جوان، ايجاد خلاقيت و جستجوگري در ذهن جوانان هنرمند، مشاركت جوانان در فرهنگ سازي جامعه و بسترسازي براي فعاليت دانش آموختگان و فارغ التحصيلان هنر اعلام شده است.

علاقمندان براي دريافت توضيحات بيشتر مي توانند به آدرس اينترنتي www.honarejavan.com مراجعه يا از مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري واقع در تقاطع خيابان هاي حافظ و سميه كسب اطلاع كنند.

افتتاح كارگاه نمايشنامه نويسي در خراسان رضوي

به دنبال تاسيس شوراي طرح و برنامه واحد هنرهاي نمايشي در حوزه هنري استان خراسان رضوي، سيد جواد اشكذري مدير واحد نمايش آن حوزه، حامد امانپور را به سمت مسئول كارگاه نمايشنامه نويسي منصوب كرد.

امانپور از جمله هنرمندان و تئاتري هاي استان خراسان است كه در كارنامه كاري خود نويسندگي نمايشنامه هايي چون "چمداني پر از زر"، "زنبور مرده" و "آنانكه گذشته را به خاطر نمي آورند" به ثبت رسانده است. بازي در نمايش هاي "آنتيگونه يه جوريه"، "سال هاي سرد"، "سوپ داغ با ..."، "آخرين پر" و "شب بخير آقاي بوگارت" نيز از جمله سوابق اين هنرمند در عرصه بازيگري تئاتر است.

امانپور كار خود را با برگزاري كارگاههاي نمايشنامه نويسي در يكشنبه هاي هر هفته آغاز كرده است.