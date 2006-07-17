ادامه اختلافات در گروه هشت و فرصت خودنمايي روسيه

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اجلاس سران كشورهاي بزرگ صنعتي جهان روز دوشنبه پس از سه روز بحث و گفتگو درباره مسائل مختلف جهان به ويژه موضوع حمله نيروهاي نظامي اسرائيلي به جنوب لبنان، اقتصاد و نفت به پايان رسيد.

اين درحالي است كه اختلافات آشكار بين سران كشورها به ويژه در زمينه اقتصادي وتحولات لبنان كاملا در اين نشست نمايان بود.

در همين حال، واشنگتن و پاريس درباره بيانيه مشترك شب گذشته كه اسرائيل را به اثبات خويشتنداري در حملات خود و همچنين پايان يافتن حملات حزب الله فراخوانده، اختلاف نظر داشتند.

"ژاك شيراك" رئيس جمهوري فرانسه كه حملات اسرائيلي ها را بيش از اندازه تفسير كرده بود، اعلام كرد كه گروه هشت خواستار آتش بس است. وي افزود: گروه هشت خواستار توقف حملات در لبنان و غزه است اما آمريكا كه متحد اصلي اسرائيل به شمار مي رود، اين برداشت از حملات اسرائيل را نادرست عنوان كرد.

"نيكولا برنز" معاون وزير خارجه آمريكا اظهار داشت : هيچ اعمال فشاري براي برقراري آتش بس وجود ندارد.

رئيس جمهوري آمريكا هم بدون درخواست از اسرائيل براي پايان دادن به تجاوزات بي رحمانه خود به لبنان و مناطق فلسطيني، خواستار خلع سلاح حزب الله شد.بوش ،همچنين سوريه را به تحت فشار قراردادن جنبش حزب الله لبنان به منظور خلع سلاح شدن اين جنبش و توقف عمليات ضد اسرائيلي آن تشويق و ترغيب كرد.

به گزارش "مهر"، سران كشورهاي آلمان، ايتاليا، كانادا، ژاپن، روسيه، آمريكا، فرانسه و انگليس و متحدانشان پيش از آغاز گفتگوهاي رسمي خود در يك ضيافت شام در كاخ "كنستانتين" در حومه شهر سنت پترزبورگ با هم ديدار كردند.

مقام هاي روسي دستور كار اوليه را كه بررسي امنيت انرژي بود، كنار گذاشتند تا شركت كنندگان بتوانند در اولين نشست خود به رايزني هاي فوري درباره تجاوز نظامي اسرائيل به لبنان و سوريه بپردازند.

ولاديمير پوتين امروز پس از پايان يافتن نشست سران گروه هشت بدون اشاره به ريشه هاي اصلي بحران و درگيري در منطقه كه اشغالگري رژيم اسرائيل و حمايت بي چون وچراي غرب از اين رژيم است، خواستار برقراري آرامش در خاورميانه شد.رئيس جمهوري روسيه تصريح كرد: جهان هم اكنون بايد استفاده از ابزار سياسي و ديپلماتيك را براي پيدا كردن يك راه حل براي بحران در منطقه خاورميانه در اولويت قرار دهد.

به گزارش ليبراسيون، اجلاس سنت پترزبورگ همچنين اين فرصت را به پوتين داد كه بگويد روسيه همچنان يكي از قدرت هاي برتر جهان به شمار مي رود.

رئيس جمهوري روسيه با اشاره به توسعه اعضاي گروه هشت اظهار داشت : دشوار خواهد بود كه مسائل مالي، انرژي و اقتصادي را بدون هند و چين كه وضعيت اقتصادي آنان به طور سريع در حال رشد است، حل وفصل كنيم.پوتين خاطرنشان كرد: برزيل رهبر توسعه اقتصادي است و در قاره آمريكا، نويد بخش ترين كشور در زمينه توسعه اقتصادي به شمار مي رود.وي همچين در بخش ديگري از اظهاراتش گفت :هيچ كس به جز خود ما نمي داند كه چطور مي توانيم دولتمان را تقويت كنيم.

روسيه همچنين در روزهاي اخير تصورعيني خود را از دموكراسي نشان داد. مسكو از تظاهراتي كه عموما عليه نشست گروه هشت برگزار مي شود، جلوگيري كرد و صدها تني را كه قصد داشتند درمحل نشست دست به تظاهرات بزنند، در يك ورزشگاه جمع كرد و تحت نظارت شديد نيروهاي امنيتي قرار دارد. در همين حال بيش از 60 نفر از جمله دو نفر از رهبران جنبش مخالف جهاني سازي كه در سنت پترزبورگ گردهم آمده بودند، دستگير شدند.

در آخرين روز اجلاس سران گروه هشت، آلمان رياست دوره آتي نشست آتي اين گروه را پذيرفت كه اين امر مورد استقبال اعضاي آن قرار گرفت.يكي از اعضاي هئيت آلمان با اعلام اين مطلب افزود : آلمان پيشنهاد ميزباني نشست آتي گروه هشت را مطرح كرد كه اين امر با استقبال و پذيرش اعضا روبرو شد.

اين ديپلمات آلماني در حاشيه نشست امروز گروه هشت تصريح كرد : آلمان در نظر دارد با استفاده از تجربيات روسيه بهترين سازماندهي را براي برگزاري نشست آتي گروه هشت انجام دهد.

بر اساس گزارش هاي رسيده، آلمان در ژانويه سال 2007 ميلادي به طور رسمي ميزباني اين اجلاس را از روسيه تحويل مي گيرد. نشست آتي گروه هشت در تابستان سال آتي ميلادي در شهر " هايليگن دام " برگزار مي شود.