حجم واردات طي سال جاري به 46 ميليارد دلار خواهد رسيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محمد رضا رمضاني امروز درنشستي با رايزنان اقتصادي ايران در باشگاه رياست جمهوري بحث توسعه صادرات را در كشور تنها عامل پيشرفت توسعه اقتصادي در كشور عنوان كرد واظهار داشت : رايزنان اقتصادي در كشور مي توانند با فعاليت گسترده خود توسعه صادراتي را در كشور افزايش دهند.

دبير كل اتاق تعاون ميزان جوايز صادراتي را درطي سال گذشته 100 ميليارد تومان اعلام كرد وگفت: دولت در طي سال جاري براي توسعه امر صادرات در كشور ميزان جوايز صادراتي را از 100 ميليارد تومان به 150ميليارد تومان افزايش داده است.

وي در ادامه به توافقات حاصله ميان شوراي عالي اقتصاد وسازمان توسعه تجارت اشاره كرد وگفت: براساس توافقات صورت گرفته شده ايران دركشورهاي آفريقاي جنوبي ، كنيا ، تونس ونيجريه ساختمان هاي تجاري احداث مي كند.

دبير كل اتاق تعاون در ادامه با بيان اين مطلب كه نمايشگاه جمهوري اسلامي ايران در نايروبي از امروز آغاز به كار كرده است، اظهار داشت : براساس پيشنهاد وزارت تعاون، مقرر شده ايران در طي سال جاري 20 نمايشگاه صادراتي را دركشورهاي آفريقايي برپا كند.

وي در ادامه با بيان اين مطلب كه 70 درصد از صاردات غير نفتي در كشور از توليدات صنعتي بوده است، گفت: موانع موجود در صنعت بايد با تعاملات دولتي وغير دولتي در كشور اصلاح شود.