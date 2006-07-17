ورود افكار مختلف به منظور استفاده ابزاري ؛ خط قرمز شوراهاي صنفي

به گزارش مهر، چندي پيش از سوي دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان اعلام شد تمامي گرايشات فكري حق حضور در شوراهاي صنفي را دارند و در پي آن دبير شوراي صنفي دانشگاه علامه طباطبايي يكي از علل خروج اين دانشگاه از اتحاديه سراسري شوراهاي صنفي را به اظهارات دبير اتحاديه صنفي ارجاع داد و بر حفظ خطوط قرمز در شوراهاي صنفي تأكيد كرد.

"حميدرضا عاصمي" - دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان و دبير اتحاديه سراسري شوراهاي صنفي پيش از اين در گفتگو با مهر گفت: "كليه دانشجويان با هر گرايش فكري و سياسي حق عضويت در شوراي صنفي و مشاركت در حركت رو به جلوي آن را دارند."

دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي نيز در بيان دلايل خروج اين شورا از اتحاديه سراسري شوراهاي صنفي به اظهارات دبير اين اتحاديه اشاره داشت. دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي دبير شورايي است كه پيگيري تشكيل اتحاديه سراسري شوراهاي صنفي و تهيه اساسنامه آن را بر عهده داشته است.

"سيد محمد خرم" - دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي نيز به مهر گفت: "مباني فكري و اعتقادي و آنچه كه در موضع گيري هاي اتحاديه و مشي عملي آن مي آيد با مباني فكري و ديدگاه هاي ما سازگاري ندارد. وقتي موضع اتحاديه بر اين قرار مي گيرد كه فرصت حضور براي هر فكري در شوراها وجود دارد براي ما پذيرفته نيست. درست است كه ممكن است افكار مختلف با هدف هاي مشترك به صورت همكار با يكديگر فعاليت كنند ولي ما حق داريم كه همكارانمان را انتخاب كنيم تا حداقل با مباني فكري ما سازگاري داشته باشند و خط قرمزهايمان بايد بين طرز تفكرهاي موجود حفظ شود."

به گزارش مهر، با توجه به اظهارات دبير اتحاديه سراسري شوراهاي صنفي و اقدام سيد محمد خرم به خروج از اين اتحاديه سراسري و حمايت دبير اتحاديه تهران شوراهاي صنفي از اين خروج ضرورت ارائه نظرات برخي از فعالان تشكل هاي صنفي احساس مي شد.

"شقايق تنكاوي" - فعال صنفي دانشگاه صنعتي شاهرود و دبير هيأت نظارت اتحاديه سراسري شوراهاي صنفي گفت: شوراي صنفي ارگاني مربوط به صنف دانشجو است و هر گونه ايديولوژي فكري را مي تواند در خود جاي دهد و كليه دانشجويان چه از نظر سياسي، چه از نظر مذهبي و چه از نگاه ايديولوژيك را پوشش مي دهد.

وي افزود: ارگان هاي سياسي مي توانند نسبت به تفكرات موجود جبهه گيري كنند و جهت گيري داشته باشند ولي شوراهاي صنفي جهت دار حركت نمي كنند.

"ياسر نيك پرست" - دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد و عضو شوراي مركزي اتحاديه سراسري شوراهاي صنفي گفت: "در خصوص ورود جريان هاي فكري مختلف در شوراي صنفي صحبتي ندارم."

وي افزود: شوراهاي صنفي مدافع حقوق همه دانشجويان فراتر از گرايشات است. شوراهاي صنفي منتخب همه دانشجويان است و طوري حركت مي كند كه خواسته هاي اكثريت فراهم شود.

"احسان بي نياز" - عضو ادوار اتحاديه تهران شوراهاي صنفي گفت: شوراي صنفي مانند يك سنديكا است كه هر كس با هر تفكري مي تواند بيايد و در آنجا نظرش را مطرح كند كه البته تفكري كه بيشتر به مصلحت و نفع دانشجو باشد در صدر قرار مي گيرد. شوراي صنفي در چارچوب منافع صنف دانشجو عمل مي كند.

وي افزود: با وجود فضاي بازي كه براي ابراز عقايد در شوراي صنفي وجود دارد ولي ممكن است كه تفكراتي به خاطر ضعف ساختارها و اساسنامه اين تشكل بر آن قالب شود كه در دراز مدت به خدشه دار شدن اهداف تشكيلات اقدام كند.

"نويد دلبري" - دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير و عضو شوراي مركزي اتحاديه تهران شوراهاي صنفي مي گويد: اعضاي شوراي صنفي به طور مستقيم توسط دانشجويان انتخاب مي شوند و افكار حاضر در شوراهاي صنفي با توجه به مشروعيتي كه از دانشجويان مي گيرند در اين تشكل حضور پيدا مي كنند.

وي افزود: شعار ما تحقق دموكراسي است و با رويكردي كه در پي محدود كردن تفكرات روان موجود در شوراهاي صنفي است كاملا مخالف هستيم ولي بايد توجه داشته باشيم كه همه افكار هم نمي توانند از دانشجويان مشروعيت بگيرند و گوناگوني كه در تفكرات شوراهاي صنفي وجود دارد نبايد خارج از تفكرات قانوني پذيرفته شده جامعه باشد.

"محسن دهنوي" - دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف گفت: حق عضويت افكار مختلف در شوراهاي صنفي مي تواند هم تهديد و هم فرصت باشد. فرصت است از اين جهت كه اين تشكل در صورت وجود تفكرات مختلف در خود مي تواند يك تشكل جنرال و فراگير و عمومي باشد و تهديد است به آن جهت كه ممكن است برخي از تفكرات خاص در راستاي صاحب ارگان شدن از شوراهاي صنفي استفاده ابرازي كنند.

وي با بيان اينكه "تهديد آميز بودن حق عضويت افكار مختلف در شوراهاي صنفي بيشتر از فرصت آن است" اظهار داشت: نمي توان در برگزاري انتخابات شوراي صنفي فيلتر قائل شد چرا كه اگر اقدام به تأثير دادن فيلترها در انتخابات شوراي صنفي شود اين تشكل از جايگاهي دارد فاصله مي گيرد لذا بايد افرادي كه دلسوز تشكيلات صنفي و آينده آن هستند با كار تشكيلاتي به كادرسازي بپردازند و اقدامي انجام دهند كه صرفا نيروهاي صنفي در انتخابات اين تشكل موفق شوند.

"حامد عبداللهي" - عضو هيأت نويسندگان اساسنامه اتحاديه سراسري شوراهاي صنفي گفت: آنچه كه در آئين نامه شوراهاي صنفي موج مي زند لزوم حاكم بودن تفكر ميانه رو بر اعضاي آن است. لذا اين موضوع كه همه تفكرات مي توانند در شوراي صنفي وارد شوند منتفي است.

وي افزود: تفكر ميانه روي عالمانه بر شوراهاي صنفي ثبت شده است و ممكن است كه برخي بخواهند از شوراهاي صنفي براي خود يارگيري كنند وليكن حقيقت شوراهاي صنفي ميانه روي است.

دكتر محمد باقر خرمشاد در جمع مديران فرهنگي دانشگاه ها در اصفهان گفت: سياست ما در قبال شوراهاي صنفي اين است كه فعاليت اين تشكل از قالب افراد خاص خارج شود و تعداد بيشتري از دانشجويان در قالب آن جاي گيرند.

به گزارش مهر، بديهي است منظور دكتر خرمشاد - معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم مشاركت بيشتر دانشجويان فارغ از گرايشات فكري و سياسي آنها بوده است اما برخي فعالان صنفي از اين سخنان برداشت ديگري كرده اند كه مغاير با نوع فعاليت شوراهاي صنفي است.