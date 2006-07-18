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۲۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۲

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان مركزي:

مرحله اول توزيع سهام عدالت در استان مركزي انجام شد

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان مركزي گفت: مرحله اول توزيع سهام عدالت در استان مركزي تا پايان خرداد ماه بين متقاضيان واجد شرايط قانوني انجام شد.

ابوالفضل كريمي در گفتگو با خبرنگار مهر در اراك افزود: مجموعا 111 هزار و 560 نفر مشمول اجراي اين طرح شدند و اطلاعات آنان به سازمان خصوصي سازي ارسال شده است.

 

وي با اشاره به اينكه توزيع سهام عدالت در مرحله اول بين مددجويان كميته امداد و بهزيستي و بسيجياني كه شش ماه در جبهه ها حضور داشتند، بوده است ،اضافه كرد:  سقف واگذاري اين سهام در شرايط فعلي را پنج ميليون ريال است و اقساط واگذاري اين سهام در 20 قسط از سودي كه به افراد تعلق مي گيرد، كم مي شود و به حساب دولت واريز مي گردد.

 

وي اظهار داشت: قرار بود آئين نامه مرحله دوم واگذاري سهام عدالت ابلاغ گردد كه به دليل طرح اصل 44 قانون و اهميت آن ابلاغ جديدي در اين زمينه نداشتيم.

 

كريمي در ادامه از راه اندازي تالار بورس استان مركزي درچند روز آينده خبر داد و گفت: قرارداد با بانك پاسارگاد بسته شده است و با اخذ ضمانت اجرايي بورس استان راه اندازي مي شود.

 

وي با اشاره به صنعتي بودن استان مركزي راه اندازي تالار بورس را ضروري خواند و گفت: اجراي اين كار يكي از مصوبات دولت در استان مركزي است  كه به زودي شاهد تحقق آن خواهيم بود.

 

کد مطلب 354416

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