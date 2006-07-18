مرحله اول توزيع سهام عدالت در استان مركزي انجام شد

ابوالفضل كريمي در گفتگو با خبرنگار مهر در اراك افزود: مجموعا 111 هزار و 560 نفر مشمول اجراي اين طرح شدند و اطلاعات آنان به سازمان خصوصي سازي ارسال شده است.

وي با اشاره به اينكه توزيع سهام عدالت در مرحله اول بين مددجويان كميته امداد و بهزيستي و بسيجياني كه شش ماه در جبهه ها حضور داشتند، بوده است ،اضافه كرد: سقف واگذاري اين سهام در شرايط فعلي را پنج ميليون ريال است و اقساط واگذاري اين سهام در 20 قسط از سودي كه به افراد تعلق مي گيرد، كم مي شود و به حساب دولت واريز مي گردد.

وي اظهار داشت: قرار بود آئين نامه مرحله دوم واگذاري سهام عدالت ابلاغ گردد كه به دليل طرح اصل 44 قانون و اهميت آن ابلاغ جديدي در اين زمينه نداشتيم.

كريمي در ادامه از راه اندازي تالار بورس استان مركزي درچند روز آينده خبر داد و گفت: قرارداد با بانك پاسارگاد بسته شده است و با اخذ ضمانت اجرايي بورس استان راه اندازي مي شود.

وي با اشاره به صنعتي بودن استان مركزي راه اندازي تالار بورس را ضروري خواند و گفت: اجراي اين كار يكي از مصوبات دولت در استان مركزي است كه به زودي شاهد تحقق آن خواهيم بود.