سنگ اندازي در اجراي طرح تجميع بزرگترين دانشگاه علوم انساني كشور / اختصاص غيرواقعي بودجه به دانشگاه علامه طباطبايي

دكتر "قادر پريز" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: طرح تجميع دانشگاه علامه طباطبايي چندين سال پيش توسط هيات دولت تصويب شد و در ابتدا تجميع اين طرح در كرج و جاده قم مورد بحث بود. طي مذاكره و بررسي هاي انجام شده با دانشگاه تربيت معلم اين دانشگاه به كرج منتقل شد و طرح تجميع دانشگاه علامه به محل دهكده المپيك كه به دانشگاه تربيت معلم تعلق داشت انتقال يافت.

وي اظهار داشت: سه ساختمان فعلي اين دانشگاه در دهكده المپيك كه شامل ساختمان مركزي، دانشكده حقوق و علوم سياسي و دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي است ساختمان هاي دانشگاه تربيت معلم بوده اند كه به هيچ وجه كاربري آموزشي نداشتند. اكنون دانشگاه با ترميم و بازسازي اين ساختمان ها را تبديل به ساختمان هاي آموزشي كرده است.

مدير كل امور اداري دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اين كه اكنون دانشكده حقوق و روانشناسي در دهكده المپيك مستقر شده اند گفت: دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي در حال انتقال به دهكده است و دانشگاه فعاليت هاي آموزش خود را دراين مكان از 15 شهريور آغاز مي كند.

احساس مالكيت دانشگاه شريف نسبت به 40 درصد زمين هاي دانشگاه علامه

وي اضافه كرد: زمين اختصاص داده شده به دانشگاه علامه در ابتدا 100 هكتار برآورد شده بود اما اكنون دانشگاه با معارضين بسياري در زمينه اختصاص زمين مواجه شده است. دانشگاه صنعتي شريف در حدود 36 تا 40 هكتار از اين زمين را متعلق به خود مي داند و از سوي ديگر بزرگراه همت نيز چند هكتار از زمين را به خود اختصاص داده است.

23 هكتار زمين هاي دانشگاه علامه كاربري آموزشي ندارد

"پريز" ادامه داد: همچنين بزرگراه تهران - شمال نيز از وسط زمين گذشته است به طوريكه 23 هكتار از زمين دانشگاه علامه در شمال بزرگراه و در معرض دكل هاي برق فشار قوي قرار گرفته است و ايجاد فضايي با كاربري آموزشي در اين محيط مشكلات مالي و اجرايي بسياري مواجه است. البته دانشگاه جهت حل اين مشكل و تبديل آن به فضاي آموزشي اقدامات لازم را در دستور كار دارد.

مدير امور اداري دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: در اطراف زمين اختصاص داده شده به دانشگاه علامه تعاوني مسكني وجود دارد كه به چند موسسه تعلق دارد و سازمان آب نيز طي صورت جلسه اي بخشي از آن را از شهرداري تحويل گرفته است.

سنگ اندازي در اجراي طرح تجميع دانشگاه علامه



وي پروژه تجميع دانشگاه علامه را نيازمند عزم ملي دانست و گفت: دانشگاه با سنگ اندازي هاي بسياري در زمينه اجراي سريع اين طرح مواجه است و بزرگراه تهران - شمال درگيري هاي زيادي را به وجود آورده و با تصميم ايجاد تأسيسات در اين مكان، دانشگاه را با چالش رو به رو كرده است. تغييرات صورت گرفته در بزرگراه همت و آزاد راه تهران شمال از قبيل ايجاد تأسيسات در آزاد راه مشكلات فعلي را براي دانشگاه بيشتر كرده است. اين تغييرات قبل از تصويب طرح جامع دانشگاه در دهكده المپيك مطرح نبوده است.

پريز گفت: با تمام اين اوصاف دانشگاه علامه با احتساب زمين هايي كه آزاد راه تهران شمال گرفته است، داراي 5/23 هكتار زمين دارد كه براي اجراي طرح تجميع بزرگترين دانشگاه علوم انساني اصلا كافي نيست.

مشكلات موجود اجراي كامل طرح تجميع را غير ممكن مي سازد



وي اظهار داشت: دانشگاه با ادامه اين مشكلات نمي تواند به طور كامل طرح تجميع را انجام دهد و با انتقال تنها چند دانشكده به محل دهكده المپيك و باقي ماندن بقيه دانشكده ها و ساختمان هاي مربوط به دانشگاه در سطح شهر مشكلات چند برابر مي شود.

مدير كل امور اداري دانشگاه علامه در خصوص تأمين اعتبار اين طرح گفت: اعتبارات فايننس و فروش زمين ها و ساختمان هاي دانشگاه در درون شهر تأمين مي شود. البته دانشگاه بخشي از ساخت و ساز را از صرفه جويي هاي بودجه سال گذشته انجام داده است.

بودجه اختصاصي به دانشگاه علامه به عنوان دانشگاه بزرگ علوم انساني غير واقعي است

وي بودجه اختصاص يافته به دانشگاه را نسبت به فعاليت اين دانشگاه به عنوان دانشگاه بزرگ علوم انساني غير واقعي دانست و اضافه كرد: در صورتي كه تمامي اعتبارات لازم جهت طرح تجميع به دانشگاه اختصاص يابد و دانشگاه با مشكلات زمين نيز مواجه نباشد طرح تجميع دانشگاه علامه ظرف كمتر از 5 سال انجام مي شود.

مدير كل امور اداري دانشگاه علامه طباطبايي با تأكيد بر اينكه دانشگاه به هر شكلي تصميم راسخ در تجميع دانشكده ها دارد افزود: عليرغم مشكلات به وجود آمده دانشگاه از نظر اجرايي مشكلي ندارد و با رفع اين موانع تصميم جدي در تجميع تمامي دانشكده ها دردهكده المپيك دارد.