پوتين خواستار برقراري آرامش در خاورميانه شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پوتين در يك كنفرانس خبري اعلام كرد :"درحال حاضر مهمترين چيز، جلوگيري از بدترشدن درگيري است و اينكه به افراطيون اجازه داده نشود تا آشوب و هرج و مرج را وارد منطقه كنند و اينكه از درگيري گسترده تر جلوگيري به عمل آيد و به آزار و اذيت افراد بيگناه پايان داده شود."

رئيس جمهوري روسيه تصريح كرد:"جهان هم اكنون بايد استفاده از ابزار سياسي و ديپلماتيك را براي پيدا كردن يك راه حل براي بحران در منطقه خاورميانه در اولويت قرار دهد ."

پوتين افزود : آمريكا بايد نقش محوري را در اين امر بازي كند.

اجلاس سالانه رهبران هشت كشور صنعتي جهان كه از روز شنبه در سنت پترزبورگ روسيه آغاز شد، امروز با صدور بيانيه اي به كار خود پايان داد، مسئله تجاوزات رژيم صهيونيستي بر دستوركار اين اجلاس سايه افكنده بود.