فراخوان جنبش دانش آموزي براي حضور ملت مسلمان ايران در تظاهرات ضدصهيونيستي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است، در عصري كه آزادانديشان جهان به دنبال يافتن راه هايي براي مبارزه با غارت و تجاوز و خارج كردن انسان ها از يوغ بردگي و بندگي شهوت و نفس هستند. غده اي چركين و سرطاني به نام رژيم غاصب صهيونيستي از پايبندي به تمامي مقدسات و ارزش هاي انساني و ديني خود را رها ساخته و هر روز جهانيان را با صحنه هايي از خشونت و جنايت مواجهه مي سازد.

امروز قرار است تا يك لشكر مسلمان و آزاده به خيابان ها بيايند و رزمايش بزرگ عزت، اقتدار، اتحاد و پايدار را در مقابل چشمان مبهوت و خشمگين شيطان بزرگ برپا نمايند. يك لشكر مسلمان و آزاده مي آيند تا تمام خشم و نفرت خود را از صهيونيسم بر سر آمريكا و اسرائيل فرياد بزنند. مي آيند تا براي دشمن يكبار ديگر خاطره بدر و خيبر را مرور كنند.

امروز روز نبرد حزب الله با حزب شيطان است و مانند روز آشكار است كه پيروزي از آن مسلمين است شما هم از هر گروه، قشر، دسته و در لباسي هستيد، بيايد تا پوچي و كوچكي دشمن را در مقابل اراده اسلام نشان دهيم، بياييد تا با مشت هاي گره كرده و فريادهاي تكبيرمان بگوئيم: حزب الله پيروز است اسرائيل نابود است.

در پايان اين بيانيه آمده است: ما اعضاي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان اعلام مي داريم، تمام عزم خود را جزم كرده ايم تا همچون 8 سال دفاع مقدس آماده و گوش به فرمان فرمانده كل قوا بار ديگر لباس رزم پوشيده و در مقابل رژيم غاصب صهيونيستي ايستادگي نمائيم و تلاش خواهيم كرد با حضور گسترده و پرشور خود به همه جهانيان بفهمانيم كه ملت قهرمان ايران اسلامي و جنبش هميشه هوشيار و بيدار است و آماده ترين نيروها در حفظ اسلام عزيز در تمامي صحنه ها خواهد بود.

جمعي از قضات و كاركنان دستگاه قضايي نيز در يك اقدام خود جوش يك روز از حقوق خود را براي كمك به مردم فلسطين و اسيب ديدگان از حملات رژيم صهيونيستي به لبنان اختصاص دادند.

اين تعداد از قضات و كاركنان قوه قضائيه با اعلام انزجار ازحملات رژيم صهيونيستي به لبنان و محكوم اقدام اين رژيم در فلسطين و لبنان با اختصاص يك روز از حقوق خود به مردم جنگ زده اين دو كشور به حمايت از مقاومت اسلامي فلسطين و لبنان پرداختند.

بنابر اين گزارش ساير قضات و كاركنان دستگاه قضايي نيز در صورت تمايل ميتوانند در اين حركت مشاركت كنند. اين حركت خود جوش از اواخر هفته گذشته درميان كاركنان و قضات دستگاه قضايي آغاز شده است.

وزير اطلاع رساني لبنان روز گذشته خواستار كمك به مردم اين كشور به خصوص مردم جنوب لبنان شد.

در همين حال، كميته حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين براي شركت در تجمع روز سه شنبه بيانيه اي صادر كرد: تاكنون رژيم صهيونيستي به اين شكل از خارج تهديد نشده بود. در خلال تمام جنگهاي ميان اين رژيم و كشورهاي عربي همجوار هيچ كشوري قادر نبود تا نيروي هوايي و موشكي خود را اينگونه عليه شهرهاي صهيونيست نشين بكار گيرد و هم اكنون حزب الله لبنان اين حماسه را خلق كرده است.

در حال حاضر فلسطين اشغالي نه تنها براي توريستهاي مرفه از كشورهاي غربي كه به شوق ديدار سرزمين مقدس پا به اين خاك خونين نهاده اند در امان نيستند بلكه يهودياني كه به وعده سرزمين شير و عسل به فلسطين آمده و خانه و زمين و باغ ديگران را اشغال كرده اند نيز، خواب آسوده ندارند.

يهودياني كه به ضرب تبليغات رنگين هولوكاست از فرط ناامني تصوير شده در اروپا، به فلسطين آمدند تا رفاه يابند و در امنيت باشند. هم اكنون همچون يك ميليون مهاجر بازگشته به سرزمين خود، در فكر چاره اي اساسي هستند. گويي آنها پس از اين همه سال دريافته اند كه ديگر نمي توان در سرزمين ديگران روي آسايش ديد، حتي اگر به پيشرفته ترين سلاحها مسلح بود و از حمايتهاي بي دريغ آمريكا و غرب بهره مند شد و از پولهاي بي دريغ و سرشار يهوديان متمول و ساكن در نيويورك، لندن و يا پاريس استفاده كرد.

اين يهوديان دريافته اند كه ديگر حتي با وتوي انگليس و آمريكا عليه قطعنامه هاي ضد اسرائيلي در شوراي امنيت نيز نمي توان امنيت يافت. گويي صداي حقانيت در گلو خفته انبوه فلسطينيان و ستمديدگان لبناني خواب طولاني نيل تا فرات را پايان داده و شكست جنبش ملي يهود را به اعتراف واداشته.

مردم مبارز و صبور لبنان به تجربه ثابت كرده اند كه نارسايي هاي معيشتي و اقتصادي ناشي از اين اقدامات وحشيانه نه تنها آنها را به ادامه حمايت از مقاومت ضد صهيونيستي مصمم خواهد كرد، بلكه محكوميت جهاني رژيم بي منطق صهيونيستي را فراهم خواهد نمود.

كميته حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين همراه با ملت نستوه ايران با اعلام حمايت خود در تجمع روز سه شنبه از ايثارها و دلاوريهاي تمام مبارزان ضد صهيونيستي به ويژه رزمندگان حزب الله نشان خواهد داد كه همچنان در پي تحقق آرمانهاي والاي امام (ره) و انقلاب مقدس اسلامي خواهد بود.