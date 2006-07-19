تنها 5 درصد از اراضي كشاروزي استان خرسان رضوي تحت پوشش آبياري مدرن قرار دارند

حبيب الله كريميان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر " در مشهد با بيان اين مطلب تصريح كرد : عدم به كارگيري سازه هاي بتني براي پوشش كانالهاي انتقال آن از منبع به اراضي كشاورزي باعث منفي شدن بيلان آب در دشت هاي مشهد و چناران شده كه بدين منظور بايد از بخش كشاورزي بخواهيم تا علي رغم وظيفه توليد محصول مديريت مصرف آب را نيز مد نظر قرار دهد .

وي افزود : ميزان بيلان منفي دشت مشهد چناران 126 ميليون متر مكعب است كه با تحت پوشش قرار دادن احداث 2500 كيلومتر كانال سنتي مي توانيم از هدر رفتن معادل بيلان منفي آب اين دشت خود داري كنيم .

كريميان اعتبار مورد نياز احداث كانال و جلوگيري از هدر رفتن آب مشهد را 29 ميليارد تومان اعلام و تاكيد كرد : اعتبار در نظر گرفته شده در طول 4 سال باقي مانده از برنامه توسعه چهارم تنها براي 500 كيلومتر مربع كه تقريبا معادل 1/5 نياز دشت مشهد است ، كافي است .

وي با انتقاد از كمبود اعتبارات تخصيص يافته براي كاهش بحران آب در مشهد ، گفت: اگر به اين ترتيب پيش برويم حدود 10 سال زمان نياز است و دليل نبود اعتبارات مناسب و متناسب ة اجراي طرح به كندي پيش مي رود .

كريميان افزود : با توجه به اين كه شهر مشهد شهري زيارتي است نيازمند توجه ويژه مسئولين براي تخصيص اعتبار است براي كاهش بحران آب آن ضروري است .

مدير آب و خاك جهاد كشاروزي خراسان رضوي گفت : 95 از اراضي كشاورزي به شيوه هاي سطحي و صنعتي آبياري مي شوند و تا كنون براي محاسبه راندمان آبياري در استان محاسبه درستي صورت نگرفته است .

وي پوشش دادن مبتني كانالهاي آب را از منبع تا مزرعه ضروري خواند و اظهار داشت : تا زماني كه اين امر صورت نگيرد نمي توان محاسبه اي دقيق از راندمان آب كشاروزي داشته باشيم .