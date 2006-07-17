معرفي دانشگاه "خليج عربي" در خبرگزاري دانشگاه آزاد / مديرعامل آنا : نام دانشگاه "خليج عربي" را حذف مي كنيم

مهندس محمد رضا كريمي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: خبرگزاري آنا امكان دخل و تصرف در اين لينك را ندارد اما اين لينك از خبرگزاري دانشگاه آزاد اسلامي حذف خواهد شد.

مدير عامل خبرگزاري آنا اظهار داشت: با توجه به آن كه رئيس دانشگاه آزاد رئيس اجرايي اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام نيز است در نشست بعدي اين اتحاديه كه در كويت برگزار مي شود نسبت به اقدام اين دانشگاه در خصوص نام گذاري تحت عنوان خليج عربي اعتراض خواهد شد.

مهندس كريمي تاكيد كرد: امكان پيگيري اين جريان از سوي دانشگاه وجود ندارد و تنها از طريق وزارت خارجه و مكاتبه با كشور بحرين مي توان نسبت به اقدام اين دانشگاه اعتراض كرد.

همچنين دكتر محمد مهدي مظاهري معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي نيز در اين زمينه گفت: ممكن است اين دانشگاه عربي دانشگاهي غيرانتفاعي باشد كه امكان پيگيري آن از طريق دولت بحرين ممكن نباشد اما با توجه به رياست دكتر جاسبي در اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام اين موضوع در اجلاس آينده دانشگاه هاي جهان اسلام قابل پيگيري و اعتراض است.

وي تاكيد كرد: در كشورهاي همسايه ايران چنين دانشگاه ها يا كالج هايي به نام "خليج عربي" وجود دارد كه بارها دانشگاه آزاد دعوت اين دانشگاه ها را رد كرده است.

به گزارش "مهر" خبرگزاري آنا در بخش معرفي دانشگاه هاي جهان اسلام كه به معرفي و ارائه آدرس برخي از دانشگاه هاي جهان اسلام پرداخته دانشگاه Arabian Gulf University را معرفي و آدرس اين دانشگاه را ارائه كرده است.

نام اين دانشگاه چندي پيش اعتراض دانشگاهيان و سياستمداران ايراني را برانگيخته بود.