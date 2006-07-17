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۲۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۳۷

رئيس دادگستري كرج:

61 پست قضائي در كرج خالي است

رئيس دادگستري كرج از خالي بودن 61 پست قضائي در دادگستري اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، سيد محمد مير شفعيي در مراسم افتتاح شعبه 80 دادگاه كيفري دادگستري كرج گفت: در شهرستان كرج 217 پست قضائي وجود دارد كه 61 پست آن به دليل كمبود نيروي انساني متصدي ندارد.

وي خاطر نشان كرد: شرايط ويژه اجتماعي كرج به لحاظ مهاجر پذيري و بافت ويژه نيازمند تشكيلات قضايي كامل است كه اميد است مسئولان دادگستري استان تهران به اين امر توجه كنند.

ميرشفيعي تصريح كرد: مجموعه كارهاي اجرايي و قضائي در دادگستري شهرستان كرج به اندازه چندين استان كشور است و كمبود نيروي انساني كار اين مجموعه را دچار مشكل مي كند.

وي با اشاره به وجود 4 زندان بزرگ كشور در كرج ، يادآور شد: همين زندان ها عامل ايجاد شرايط ويژه اجتماعي و فرهنگي در كلانشهر كرج هستند و مسئولان بايد اين مسائل را در سطح كلان مورد توجه قرار دهند و تشكيلات قضائي شهرستان را به نيروي انساني و امكانات بيش از پيش تجهيز كنند.

ميرشفيعي اظهار داشت: طي 7 ماه گذشته 49 هزار و 303 پرونده به شعب مختلف دادگستري كرج وارد شده و از اين ميزان 48 هزار فقره مختومه شده است.

وي اظهار اميدواري كرد: افتتاح شعبه 80 دادگاه كيفري دادگستري كرج بتواند با رسيدگي به بخشي از پرونده ها بخشي از بار سنگين دادگستري اين شهرستان را بر دوش بكشد.

کد مطلب 354459

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