معتمدان محلي طرح جهادي 137 را مديريت كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمد رضا بمانيان در چهل و يكمين جلسه مجمع مشورتي معتمدان محلات و نيز دبيران انجمن هاي شوراياري محلات از شهروندان در خواست كرد با برقراري ارتباط با شهرداران نواحي و اعلام مشكلات و نابساماني هاي محله خود كه در كوچه هاي فرعي و به دور از چشم نيروهاي عملياتي منطقه قرار گرفته است شهرداري را در شناسايي كامل مشكلات محلي و رفع آنها ياري كنند .

وي افزود: منطقه يك شهرداري تهران از نظر موقعيت جغرافيايي داراي بافت هاي كوچه باغي باريك و پرپيچ و خم است كه رفع مشكلات آنها نيازمند بسيج همگاني نيروها و شهروندان است .

شهردار منطقه يك طرح جهادي 137 را راه حل مناسبي جهت رفع مشكلات معابر درجه دو و سه دانست و افزود : با اجراي اين طرح كه از دوشنبه 26 تيرماه در ناحيه يك منطقه اجرا شد كل ناحيه به سه قسمت تقسيم و كوچه هاي فرعي كه از نظافت كمتري برخوردار بودند پاكسازي و به دنبال آن در روز دوم خيابان هاي درجه دو كه شامل كوچه هاي شش و هشت متري است و روز سوم كليه خيابان هاي ناحيه، بهسازي و شستشوي كامل خواهند شد و پس از اتمام كار در ساير نواحي ادامه پيدا مي كند .