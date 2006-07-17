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۲۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۷:۳۸

شهردار منطقه يك خواستار شد:

معتمدان محلي طرح جهادي 137 را مديريت كنند

معتمدين و شوراياري هاي محلات به منظور بررسي كامل مشكلات محله ها و رفع نابساماني هاي عمراني و خدمات شهري در معابر و كوچه هاي فرعي منطقه ، بايد طرح جهادي 137 را مديريت كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمد رضا بمانيان در چهل و يكمين جلسه مجمع مشورتي معتمدان محلات و نيز دبيران انجمن هاي شوراياري محلات از شهروندان در خواست كرد با برقراري ارتباط با شهرداران نواحي و اعلام مشكلات و نابساماني هاي محله خود كه در كوچه هاي فرعي و به دور از چشم نيروهاي عملياتي منطقه قرار گرفته است شهرداري را در شناسايي كامل مشكلات محلي و رفع آنها ياري كنند .

وي افزود: منطقه يك شهرداري تهران از نظر موقعيت جغرافيايي داراي بافت هاي كوچه باغي باريك و پرپيچ و خم است كه رفع مشكلات آنها نيازمند بسيج همگاني نيروها و شهروندان است .

شهردار منطقه يك طرح جهادي 137 را راه حل مناسبي جهت رفع مشكلات معابر درجه دو و سه دانست و افزود : با اجراي اين طرح كه از دوشنبه 26 تيرماه در ناحيه يك منطقه اجرا شد كل ناحيه به سه قسمت تقسيم و كوچه هاي فرعي كه از نظافت كمتري برخوردار بودند پاكسازي و به دنبال آن در روز دوم خيابان هاي درجه دو كه شامل كوچه هاي شش و هشت متري است و روز سوم كليه خيابان هاي ناحيه، بهسازي و شستشوي كامل خواهند شد و پس از اتمام كار در ساير نواحي ادامه پيدا مي كند .

کد مطلب 354461

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