اسرائيل با شيوه هاي تروريستي خواهان ادامه تنش و بي ثبات كردن لبنان است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، فواد سنيوره، رژيم اسرائيل را به استفاده از شيوه هاي تروريستي براي اعمال فشار بر لبنان متهم كرد و گفت : تجاوز اسرائيل به لبنان به افزايش تندروي در خاورميانه خواهد انجاميد.



وي كه با روزنامه "لوموند" فرانسه گفتگو مي كرد، خاطر نشان كرد: اسرائيل ديگران را به انجام تروريسم متهم مي كند، در حالي كه خود اين شيوه را به قساوت و شدت هرچه تمام تر در پيش گرفته است.



سنيوره اظهار داشت : اسرائيل خود مشكل آفرين است و از اين مسئله به عنوان وسيله اي براي اعمال فشار بر ديگران استفاده مي كند.



اظهارات سنيوره در حالي مطرح مي شود كه تجاوزات وحشيانه رژيم اسرائيل به ويژه حملات هوايي به مناطق مختلف لبنان همچنان ادامه دارد؛ اين رژيم اسارت دو نظامي خود توسط حزب الله را براي دست زدن به اين جنايات جنگي بهانه كرده است.



فواد سنيوره تصريح كرده است : اقدام اسرائيل در ادامه اسارت اسراي لبناني در كنار حملات هوايي و مين هايي كه اين رژيم در خاك لبنان كارگذاشته است، بخشي از استراتژي است كه هدف از آن بي ثبات كردن لبنان است.

نخست وزير لبنان تاكيد كرد كه شدت حملات اسرائيل جاي هيچ شكي نمي گذارد كه اين رژيم خواهان ادامه حالت تنش و اعمال فشار بر لبنان است.



سنيوره بار ديگر با بيان اينكه حزب الله، دولت لبنان را درجريان اسارت دو نظامي اسرائيلي قرارنداده بود، اظهار داشت كه دولت وي به تماسهاي خود با حزب الله با در نظر گرفتن منافع لبناني وعربي ادامه مي دهد.



وي با ابراز تشكر از حمايت هاي فرانسه، ادعاهاي آمريكا مبني بر حمايت از لبنان را زير سوال برد و به تمسخر و با اشاره به حمايتهاي بي چون وچراي كاخ سفيد از اسرائيل گفت : آنها دوستان ما هستند، اما دوستي شان با ديگران بيشتر است.