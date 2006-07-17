تاكيد مجلس بر اتمام 4 هزار پروژه هاي نيمه تمام ورزشي / مجلس نسبت به تسريع برنامه هاي عمراني تذكر داد

به گزارش خبرنگار"مهر"، دراين جلسه كه با حضورهاديان رئيس شركت تجهيز و توسعه، همدانلومعاون مالي، دكتر ساورمعاون فرهنگي سازمان، فرجي مديركل پارلماني سازمان تربيت بدني و اعضاي كميته تربيت بدني مجلس برگزار شد ، ابتدا معاونين سازمان گزارشي ازعملكرد بودجه عمراني سال 84 را ارائه كردند و مقرر شد ظرف روزهاي آينده برنامه هاي عمراني مكتوب سال 85 را به مجلس ارائه كنند .



در اين جلسه اعضاي كميته تربيت بدني با اشاره به اتمام پروژه هاي نيمه تمام در سراسر كشور بر تسريع درتكميل 4000 هزار پروژه نيمه تمام ورزشي در سراسر كشور تاكيد كردند .



همچنين كميته تربيت بدني با توجه به بودجه 250 ميلياردي بخش عمراني و دو برابر شدن اين بودجه نسبت به سال گذشته خواستار اتمام پروژه هايي شدند كه نياز به حداقل هزينه دارد و اولويت ها در اين زمينه به روستاها و مناطق محروم اختصاص يابد .



در اين جلسه همچنين شركت تجهيز موظف شد تا نسبت به نگهداري و حفظ اماكن ورزشي برنامه ريزي مشخصي را در دستوركار قرار دهد .